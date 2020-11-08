نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل العروض التوفيرية من أسواق التميمي بالسعودية في شهر نوفمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق التميمي الموفرة بالسعودية، أسواق التميمي، هي أحد سلاسل المتاجر بالمملكة الأسرع نمواً، والمتسوقين بالسعودية أطلقوا على أسواق التميمي بأنه الأفضل مكان للتسويق لمائة علامة تجارية في السعودية، لذلك تطور دائماً الشركة رؤيتها في أن تكون أفضل ماركت في المملكة، مع التأكيد على خدمة العملاء، وتوفر الجودة، والتنوع وعمل عروض على الأسعار اليومية، لذلك أسواق التميمِي هي المكان المفضل للعديد من السعوديين والمقيمين. عروض الخصم و التوفير من أسواق التميمي على منتجات القهوة قهوة ثلاثة في واحد كلاسيك، نسكافيه، وزن العبوة 40*20 جرام، سعر العبوة (28.95)ريال سعودي.

قهوة نسكافيه جولد، وزن العبوة 200 جرام+ كوب هدية، سعر العرض (34.95)ريال سعودي.

قهوة أصناف ، متنوعة، نسكافيه جولد، وزن العبوة 23 جرام، سعر العبوة (27.95)ريال سعودي.

قهوة تركية، بالهيل، الخير، وزن العبوة 500 جرام، سعر العبوة (16.50)ريال سعودي.

قهوة عربية، بالهيل، الخير، وزن العبوة 750 جرام، سعر العبوة(23.95 )ريال سعودي.

قهوة سريعة التحضير، دايفِدوف، وزن العبوة(90_100)جرام، سعر العبوة (19.95)ريال سعودي.

قهوة تركية مع أو بدون هيل، باجة، وزن العبوة (400) جرام، سعر العبوة (19.95)ريال سعودي.

قهوة عربية، يتوق، وزن العبوة (250)جرام، سعر العبوة (19.75)ريال سعودي.

قهوة بالخطة الخاصة، أو مع هيل، أو عربية، معتوق، وزن العبوة (250) جرام، سعر العبوة (13.95)ريال سعودي. عرض الوفر و التنزيل على الأسماك من هايبر التميمي ماركت سمك سلمون نرويجي، سعر الكيلو (39.95)ريال سعودي.

سمك حمام، شعري وسط، أو باراكودا، سعر الكيلو (17.50)ريال سعودي.

تُونا أو سمك نيسرة، سعر الكيلو (13.95)ريال سعودي.

حبار، سعر الكيلو (20.50)ريال سعودي.

روبيان مع الرأس، سعر الكيلو (27.95)ريال سعودي.

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