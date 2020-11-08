نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جبارة من أسواق العثيم السعودية على المستلزمات المنزلية والمفروشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم التوفيرية بالسعودية، تاريخياً، تم تأسيس شركة العثيم القابضة في عام 1956م، تحت اسم مؤسسة صالح العثيم للتجارة، وبعد ذلك تغير الاسم إلى شركة العثيم القابضة في عام 2005 ميلادي، وهي الشركة الرئيسية التي تحتوي تحت مظلتها، باقي مجموعة الشركات، ومنها: شركة أسواق عبدالله العثيم. عرض التوفير و الخصم من العثيم على الأجهزة المنزلية فرن كهربائي إمُوجوي، سعة 45 لتر، سعر الجهاز (199)ريال سعودي.

خلاط فيليبس يدوي، سعر الجهاز (119)ريال سعودي.

خلاط إمُوجوي+ مطحنة، إثنان في واحد، سعر الجهاز(79)ريال سعودي.

سخان سنْدويتش كينوود بشَواية، سعر الجهاز (99)ريال سعودي.

خبّازة السيف الكهربائية، سعر الجهاز (199)ع.

خلاط يدوي إي تي سي، إثنان في واحد، سعر الجهاز (59)ريال سعودي.

غلاية كهربائية، كولين سعة(1.8)لتر، سعر الجهاز (49)ريال سعودي.

خلاط إي تي سي، بمطحنة، سعر الجهاز (79)ريال سعودي.

فرن كهربائي، نيكاي، سعة(45)لتر، سعر الجهاز (219)ريال سعودي.

مكواة جيباس، سعر الجهاز(59)ريال سعودي.

ماكينة حلاقة فيليبس، سعر الجهاز(149)ريال سعودي.

مكنسة كولين برميل، سعر الجهاز(139)ريال سعودي.

براد ماء هومر، حار وبارد، سعر الجهاز(279)ريال سعودي.

مكواة كليك أون بخار، سعر الجهاز(99)ريال سعودي

طقم مصفف شعر جيبّاس، سعر الجهاز(69)ريال سعودي.

غسالة كليك أون، حوضين، سعة سبعة كيلو، سعر الجهاز(389)ريال سعودي.

مكنسة فيليبس كهربائية، سعر الجهاز(229)ريال سعودي. عروض اقتصادية موفرة من أسواق العثيم على الملابس والمفروشات جاكيت رجالي منوع، سعر القطعة(49.95)ريال سعودي

بنطلون جينز أطفال منوع، سعر القطعة(14.95)ريال سعودي.

طقم لحاف ثلاث قطع منوع، سعر القطعة(54.95)ريال سعودي.

طقم لحاف خمس قطع منوع، سعر القطعة(74.95)ريال سعودي.

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