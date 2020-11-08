عروض هايبر بن داود عروض مغرية على مساحيق الغسيل والمنظفات بجميع الفروع

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بن داود بالسعودية خصومات وعروض كبيرة يُقدم هايبر ماركت وأسواق بن داود، عروض مغرية على مساحيق الغسيل، والمنظفات، والمطهِرات، كل ذلك تجدونَه في جميع فروع أسواق هايبر ماركت بن داود داخل المملكة العربية السعودية، خلال هذا الأسبوع. عروض هايبر بن داود مساحيق الغسيل برسيل جل غسيل، متنوع، سعة العبوة 2.9 لتر، سعر العبوة(26.95)ريال سعودي. برسيل مسحوق غسيل، سعة سبعة كيلو، سعر العبوة(49.95)ريال سعودي. برسيل شامبو، لِغسيل العباية، سعة ثلاثة لتر، سعر العبوة(36.95)ريال سعودي. برسيل جل غسيل، متنوع، سعة العبوة ثلاثة لتر، سعر العبوة(26.95)ريال سعودي. برسيل جل للبشرة الحساسة، سائل غسيل للأثواب البيضاء، سعة العبوة ثلاثة لتر مع واحد لتر مجاناً، سعر العرض(41.95)ريال سعودي. خصومات وعروض هايبر بن داود علي المطهرات داك مُطهر، سعة ثلاثة لتر، سعر العبوة(18.95)ريال سعودي. بريل جل جولد، سعة العبوة 646 جرام، سعر العبوة(51.95)ريال سعودي. داك، جولد مطهر، سعة ثلاثة لتر مع واحد لتر مجاناً، سعر العرض(28.95)ريال سعودي. داك، مطهر المرحاض، عدد أثنين عبوة مع واحد مجاناً، سعة العبوة 50 جرام، سعر العرض(20.95)ريال سعودي. تخفيضات هايبر بن داود علي الصابون فَانيش متعدد الاستخدامات، سعة العبوة 900 مللِي، سعر العبوة(20)ريال سعودي. هاربِيك، منظف المراحيض، عدد أثنين عبوة مع واحد مجاناً، سعة العبوة 75 مللِي، سعر العرض(29.50)ريال سعودي. هيمالايا، صابون، عدد ست قطع، وزن القطعة 125 جرام، سعر العرض(9.95)ريال سعودي. أمبَريال، صابون، عدد خمس قطع مع واحدة مجاناً، وزن القطعة 125 جرام، سعر العرض(10.95)ريال سعودي. بريل سائل غسيل الصحون، سعة واحد لتر، سعر العبوة(9.95) ريال سعودي.

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