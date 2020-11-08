نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر لولو وأضخم التنزيلات في الأسبوع الفلبيني بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت لولو في المملكة العربية السعودية، عروض الأسبوع الفلبيني على الأغذية المعلبة، من فواكه وألّبان، ومختلف أنواع الصلصات والصوصات، كما يُتيح عرض الأسبوع الفلبيني خصومات هائلة على تشكيلة متنوعة من منتجات الصابون ومستلزمات المطبخ. عروض هايبر لولو عروض الأسبوع الفلبيني على الأغذية المعلبة من هايبر ماركت لولو لولو كوكتيل الفواكه، عرض عدد ثلاث عبوات، سعة العبوة 425 جرام، سعر العرض(14.95)ريال سعودي.

لولو حليب جوز الهند، سعة العبوة 300 جرام، عدد عبوتان، سعر العرض(20.95)ريال سعودي.

لولو حليب جوز الهند، عدد ثلاث عبوات، سعة العبوة 400 مللِي، سعر العرض(11.95)ريال سعودي.

لولو مسحوق حليب، كامل الدسم، سعة العبوة 2.25) كيلو جرام، سعر العبوة(39.95) ريال سعودي.

لولو فاصوليا حمراء، مع شراب، سعة العبوة 340 جرام، سعر العبوة(5.95)ريال سعودي.

لولو صويا صوص غامق، سعة العبوة 750 مللِي، سعر العبوة(10.95)ريال سعودي.

لولو صويا صوص فاتح، سعة العبوة 750 مللِي، سعر العبوة(10.95)ريال سعودي.

لولو مشروب الأناناس بالنعناع، سعة العبوة 290 مللِي، سعر العبوة(3.50)ريال سعودي.

لولو ملح الهيمالايا الوردي، سعة العبوة 750 جرام، سعر العبوة(8.95)ريال سعودي. عروض لولو الأسبوع الفلبيني صابون مرطب ومبيض، سعة العبوة 135 جرام، سعر العبوة(5.50)ريال سعودي.

صابون استحمام، وزن العبوة 135 جرام، سعر العبوة(16.95)ريال سعودي.

جويو، قدر حفظ الطعام، بلاستيك، سعر الوحدة(18)ريال سعودي.

بَايونير، طقم تخزين طعام، عدد عشرون قطعة، سعر العرض(20)ريال سعودي.

تُرمُس،باصُرة، سعة واحد لتر، سعر الجهاز(20.95)ريال سعودي.

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