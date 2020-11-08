نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبات جرير على اشتراك الأفلام والموسيقى jarir.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير حالياً، من أضخم الشركات على المستوى العالمي، حيث تمتلك أكثر من 39 فرع في مختلف أرجاء دول الخليج العربي، وتحقق جميع فروعها إجمالي أرباح يُقدر بما يقارب أل 4 ملايين ريال سعودي على مدار اليوم الواحد، ودائماً ما تسعى مكتبات جرير لتقديم كل ما هو حديث وجديد، فعروض اليوم من جرير تتضمن بطاقات التسوق الإلكترونية لاشتراكات الأفلام والموسيقى، كما تتضمن بطاقات التسوق الإلكترونية الخاصة باشتراك الألعاب. عروض مكتبات جرير أحدث التقنيات والعروض من مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية. سبوتيفاي، اشتراك لمدة ثلاثون يوم، واحد شهر، بريمير، ترسل بواسطة البريد الإلكتروني، مع بطاقة موسيقى هدية، (كود رقمي السعودية)، سعر الوحدة (22)ريال سعودي.

سبوتيفاي، اشتراك لمدة 180 يوم، خمسة أشهر، بريمير، ترسل بواسطة البريد الإلكتروني، مع بطاقة موسيقى هدية، (كود رقمي السعودية)، سعر الوحدة(120)ريال سعودي.

سبوتيفاي، اشتراك لمدة تسعين يوم، ثلاثة أشهر، بريمير، ترسل بواسطة البريد الإلكتروني، مع بطاقة موسيقى هدية، (كود رقمي السعودية)، سعر الوحدة(64)ريال سعودي.

سبوتيفاي، اشتراك لمدة 365 يوم، 12 شهر، سنة كاملة، بريمير، ترسل بواسطة البريد الإلكتروني، مع بطاقة موسيقى هدية، (كود رقمي السعودية)، سعر الوحدة(199) ريال سعودي. عروض جرير لبطاقات التسوق بطاقات ألعاب آمنه 20 دولار، بطاقة شراء للأنترنت، ترسل بواسطة البريد الإلكتروني، سعر الوحدة(79)ريال سعودي.

بطاقات ألعاب آمنه 10 دولار، بطاقة شراء للأنترنت، ترسل بواسطة البريد الإلكتروني، سعر الجهاز(39)ريال سعودي.

بطاقات ألعاب آمنة 100 دولار، بطاقة شراء للأنترنت، ترسل بواسطة البريد الإلكتروني، سعر الجهاز(399)ريال سعودي.

بطاقات ألعاب آمنه 50 دولار، بطاقة شراء للأنترنت، ترسل بواسطة البريد الإلكتروني، سعر الجهاز(199)ريال سعودي.

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