نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسْواق بن داود الجبارة علي التوايل والقهوة و الشاي افضل ما يكون في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسْواق بن داود في المملكة العربية السعودية تأتي أليكم أسواق بن داود بالسعودية، بأشهى وألذ العروض، بتوليفات خاصة ورائعة، حيث يُعرض طوال أيام هذا الأسبوع العديد من التوابل والبهارات الفاتحة للشهية بأوفر الأسعار، مع التحلية بألذ أنواع الشكولاتة والشيبسي والبسكوت. عُروض أَسواق بن داود علي التوابل الفاتحة للشهية بايارا، مسحوق الثوم، سعة العبوة 200 جرام، سعر العبوة(9.95) ريال سعودي. بايارا، مسحوق البصل، سعة العبوة 200 جرام، سعر العبوة(9.95) ريال سعودي. مجدي كُزبرة، سعة العبوة 80 جرام، سعر العبوة(2.95)ريال سعودي. مجدي مسحوق الفلفل الأحمر، سعة العبوة 85 جرام، سعر العبوة(2.95)ريال سعودي. مجدي فلفل أحمر مجروش، سعة العبوة 60 جرام، سعر العبوة(2.95)ريال سعودي. عُروض الأسبوعية لأَسواق بن داود بالسعودية بايارا، زعتر، سعة العبوة مائة جرام، سعر العبوة(6.50)ريال سعودي. بايارا، مسحوق القرنفل، سعة العبوة مائة جرام، سعر العبوة(6.50)ريال سعودي. بايارا، بقدونس، سعة العبوة مائة جرام، سعر العبوة(6.50)ريال سعودي. بايارا، ريحان، سعة العبوة مائة جرام، سعر العبوة(6.50)ريال سعودي. حلواني وطحان، بهارات، سعة العبوة 70 جرام، متنوع، سعر العبوة(3.50)ريال سعودي. تخفيضات أسواق بن داود على عبوات الشكولاتة والبسْكوت والشيبسي ميموريز، بسكويت للشَاي، عدد 12 قطعة، وزن القطعة 80 جرام، سعر العبوة(11.50)ريال سعودي. ماكفِتيز، بسكويت دايجِيستف، وزن العبوة 300 جرام، سعر العبوة(9.95)ريال سعودي. برينجلز، وزن العبوة 200 جرام، سعر العبوة(7.95)ريال سعودي. برينجلز، عدد 12 عبوة، وزن العبوة 20 جرام، سعر العرض(17.95)ريال سعودي. لولو كيك بالشكولاتة، وزن العبوة 150 جرام، سعر العبوة 5. 95)ريال سعودي.

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