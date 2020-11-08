نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داود للحوم والأسماك تخفيضات تصل إلى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت وأسّواق بن داود في المملكة العربية السعودية، متميزة َفريدك دائماً، حيث تعرِض أسواق بن داود، مجموعة متميزة من أشهى اللحوم البرازيلية المجمدة، والمتنوعة ما بين أوصَال ومفروم وشرائح، وكباب وكفتة، كما تُقدم مجموعة رائعة من الأسماك والمأكولات البحرية الطازجة و اللذيذة، وعروض أخرى شيقة تنتظركم في مختلف فروع أسواق هايبر ماركت بن داود بالسعودية. عروض بن داود أشهى عروض اللحوم من هايبر ماركت بن داود

توب سايد، بقري برازيلي، مبرد، سعر الكيلو(39.95)ريال سعودي.

شرائح لحم بقري رقيقة، سعر الكيلو(44.95)ريال سعودي.

أستِيك، بَقري برازيلي مبرد، سعر الكيلو(45.95)ريال سعودي.

أوصَال، بَقري برازيلي، سعر الكيلو(22.95)ريال سعودي.

كباب، لحم بقري، سعر الكيلو(39.95)ريال سعودي.

سجق بقري، سعر الكيلو(29.95)ريال سعودي.

مفروم، بَقري برازيلي مجمد، سعر الكيلو(21.95)ريال سعودي.

كفتة، بَقري برازيلي، سعر الكيلو(26.95)ريال سعودي. عروض هايبر داود على الأسماك أشهى عروض الأسماك والمأكولات البحرية من أسواق بن داود

سمك سلمون كامل، سعر الكيلو(46.95)ريال سعودي.

سمك قاروص، سعر الكيلو(26.95)ريال سعودي.

سمك هامور، سعر الكيلو(49.95)ريال سعودي.

سمك شعور، سعر الكيلو(49.95)ريال سعودي.

سمك تُونه، سعر الكيلو(17.95)ريال سعودي.

روبيان مطبوخ وسط، سعر الكيلو(33.95)ريال سعودي. عروض داود على عبوات السمك حدائق كاليفورنيا، تُونه قطع، سعة العبوة 170 جرام، سعر العبوة(4.95)ريال سعودي.

بليمِز، لحم تونه خفيف، وزن العبوة 185 جرام، سعر العبوة(4.50)ريال سعودي.

جزيرة الغذاء، لحم تُونه خفيف، وزن العبوة 185 جرام، سعر العبوة(3.95)ريال سعودي.

بوتان، لحم تُونه خفيف، وزن العبوة 90 جرام، عدد ثلاث عبوات، سعر العرض(9.95)ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بن داود للحوم والأسماك تخفيضات تصل إلى 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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