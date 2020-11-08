عروض أسواق العثيم للشاشات الذكية والأجهزة الكهربائية لا تفوتك othaimmarkets.com

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عمر شويل - جدة تنزيلات أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية، على الألبان من مختلف الشركات والمصانع والمزارع، وعلى أجود أنواع المياه المُعبئة، وتخفيضات لا تفَوت على أجهزة وشاشات التليفزيون الذكية، فائقة الوضوح، كل ذلك وأكثر ينتظركم في عروض أسواق عبد الله العثيم. عروض العثيم مياه معبئة أرتُوينا، عدد عشرون زجاجة، سعة الزجاجة 200 مللِي، سعر العرض(6.75)ريال سعودي.

مياه معبئة أَكوافِينا، عدد عشرون زجاجة، سعة الزجاجة 320 مللِي، سعر العرض(8.95)ريال سعودي.

مياه معبئة نُوفا، عدد أربعون زجاجة، سعة الزجاجة 330 مللِي، سعر العرض(16.95)ريال سعودي.

حليب المراعي، مركز سائل، عدد خمس عبوات، سعة العبوة 170 مللِي، سعر العرض(10.85)ريال سعودي.

حليب المراعي، بودرة، سعة العبوة 1800 جرام، سعر العبوة(39.95)ريال سعودي.

حليب فريشكو، بودرة، سعة العبوة 1800 جرام، سعر العبوة(34.95)ريال سعودي.

حليب نستله، تركيبة غذائية، سعة العبوة 200 جرام، سعر العبوة(33.95)ريال سعودي.

حليب الطائي، بودرة، سعة العبوة 1800 جرام، سعر العبوة(43.95)ريال سعودي. عروض العثيم للشاشات تِليفزيون أَرو ألْ أيِ دي، شاشة 43 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، سعر الجهاز(549)ريال سعودي.

تلِيفزيون أَرو ألْ أيِ دي، شاشة 58 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، سعر الجهاز(1199)ريال سعودي.

تلِيفزيون مايكرو دِيجيت، ألْ أيِ دي، شاشة 55 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، سعر الجهاز(1149)ريال سعودي.

تلِيفزيون أَرو ألْ أيِ دي، شاشة 65 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، سعر الجهاز(1589)ريال سعودي.

تلِيفزيون جيباس، شاشة 43 بوصة، سمارت، سعر الجهاز(799)ريال سعودي.

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