نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض صيدليات النهدي في المملكة خصومات كبيرة وعروض هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض صيدليات النهدي تعد شركة النهدي من أحدي الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة وهى من الشركات التي تخصصت في مجال المستحضرات الطبية والدوائية والتجميل، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتمثل انتشار واسعا في أنحاء المملكة لكون فروعها تصل إلى 125 فرع وذلك بخلاف موقع صيدليات النهدي الإلكتروني الذي يمكنك من طلب الاوردر الخاص ليصلك لباب البيت كما أن شركة النهدي ليست مجرد شركة عادية بل أيضا تساهم في حملات التوعية والوقاية وتساعد في تطوير مجتمعها.

عروض صيدليات النهدي

تقدم صيدليات النهدي أقوي العروض المميزة على مختلف المنتجات التي تقع تحت مسمي الاحتياجات اليومية:

عروض النهدي على اولويز فوط صحية للبشرة الحساسة 50 قطعة ب30 ريال.

على اولويز فوط صحية للبشرة الحساسة 50 قطعة ب30 ريال. لوشن للجسم فازلين 400 مل ب21 ريال.

اولويز فوط صحية كبير 50 قطعة 28 ريال.

فينوس شفرات إزالة الشعر 12 قطع ب25 ريال.

برايفيت فوط صحية 14 قطعة ل19 ريال.

كوتكس فوط صحية 50 قطعة 30 ريال.

مناديل معقمة النهدي 20 قطعة ب13 ريال.

تخفيضات صيدليات النهدي

خصومات النهدي ماكينات إزالة الشعر فينوس سمبلي 5 قطع ب29 ريال.

ماكينات إزالة الشعر فينوس سمبلي 5 قطع ب29 ريال. فراشدايز فوط صحية للاستخدام اليومي 72 قطعة ب29 ريال.

مناديل النهدي معقم 80 قطعة ب41 ريال.

برايفت فوط صحية 16 قطعة ب19 ريال.

مناديل النهدي معقمة 10 قطع ب8 ريال.

عروض النهدي على الاحتياجات النسائية