نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض السيف غاليري تخفيضات على الأدوات المنزلية تصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض السيف غاليري تعد مجموعة شركات السيف جاليري هي احدي الشركات الرائدة والتي تخصصت في المنتجات من الأدوات المنزلية والتي يحتاج إليها المطبخ وأدوات إعداد الطعام وركزت السيف جاليري على تجارة التجزئة فيما يتعلق بمثل تلك المنتجات فقط عن غيرها مثل القدور والحلل والأكواب والكؤوس والفناجين والأطباق وغيره من المنتجات الأساسية والمنزلية فقط، ونعرض لكم خلال هذا الموضوع أقوي وأفضل العروض المقدمة من السيف غاليري. عروض السيف غاليري يقدم السيف غاليري أقوي العروض على مختلف المنتجات المنزلية هذا الأسبوع: طقم قهوة عدد 9 قطع ب500 ريال.

مضخة ماء كهربائية ماركة اديسون ب50 ريال.

قلاية هوائية 16 برنامج باللون الأسود 970 ريال

مطحنة قهوة اديسون باللون الأسود ب330 ريال.

شيالة حلا ب290 ريال.

قدر ضغط اديسون سعة 6 لتر ب280 ريال.

قدر ضغط 12 لتر اديسون ب470 ريال.

قدر ضغط 10 لتر ب440 ريال.

سكين ماركة ياباني ب18 ريال.

ترمس شاي ضغط باللون الأسود سعة لتر واحد ب60 ريال. تخفيضات السيف غاليري للأدوات المنزلية طقم ترمس من السيف غاليري 2 قطعة ب330 ريال.

ريم ترمس باللون البيج لتر ب77 ريال.

طقم سكاكين متعدد 3*1 ب300 ريال.

قلاية طبخ هوائية اديسون 6 لتر ب622 ريال.

قدر ضغط تيفال 350 ريال. عروض السيف غاليري لنوفمبر خبازة منزلية اديسون 1600 وات ب180 ريال.

حلا صحن بورسلين باللون الأخضر الذهبي ب50 ريال.

عجانة اديسون 7 لتر 1000 وات ب550 ريال.

عجان متعدد الاستخدامات ب770 ريال.

طقم حلل توريندو باللون الرمادي جرانيت 9 قطع ب770 ريال.

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