نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر ماركت بن داود بالسعودية تحطم الأسعار في الجمعة البيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت بن داود تُقدم أسواق وهايبر ماركت بن داود، أقوى العروض بن داود على مجموعة متنوعة من الزيوت المختلفة، زيت دوار الشمس، وزيت النخيل، وزيت الذرة، فلا يفوتكم العرض خلال أيام الأسبوع، ويتوفر العرض مع عروض أخرى للسلع الاستهلاكية، في كافة فروع هايبر ماركت بن داود بالمملكة. تخفيضات بن داود خصومات بن داود عافية زيت دوار الشمس، عدد أثنين عبوة، وزن العبوة 1.5 لتر، سعر العبوة (26.95)ريال سعودي.

العربي زيت نباتي، عدد أثنين عبوة، وزن 1.5لتر، مع 750 مللِي هدية، سعر العرض(28.95) ريال سعودي.

زيت كانولا أُولايت، سعة العبوة 1.5لتر، عدد أثنين عبوة، سعر العرض(24.95) ريال سعودي.

شمس، زيت عباد الشمس، عدد أثنين عبوة، وزن العبوة 1.5 لتر، مع 750 مللِي، سعر العبوة(28.95)ريال سعودي.

عافية، زيت الذرة، عدد أثنين عبوة، وزن العبوة 1.5 لتر، مع 750 مللِي هدية، وزن العبوة(39.95) ريال سعودي. عروض بن داود للمطبخ تخفيضات بن داود ليزا، زيت الطبخ، وزن العبوة 1.5لتر، سعر العبوة(12.95)ريال سعودي.

مازولا، زيت ذرة، وزن العبوة 1.8لتر، سعر العبوة(15.95)ريال سعودي.

صني، زيت دوار الشمس، وزن العبوة 1.5 لتر، سعر العبوة(10.95)ريال سعودي.

هالة، نخيل زيت، وزن العبوة 1.5لتر، سعر العبوة( 9.95)ريال سعودي.

المراعي، سمن الزبدة النقي، وزن العبوة 800 جرام، سعر العبوة(28.95)ريال سعودي. عروض بن داود للمعلبات عرض بن داود بوتان، لحم تونه خفيف، وزن العبوة 90 جرام، عرض عبوتان، سعر العرض (7.95)ريال سعودي.

فِرشكو، لحم تونه خفيف، وزن العبوة 100 جرام،

عرض ثلاثة عبوات، سعر العرض (8.95)ريال سعودي.

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