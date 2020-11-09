عروض هوم بوكس على المفروشات وأدوات المنزل عروض خيالية

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عمر شويل - جدة عروض هوم بوكس هوم بوكس يقدم افضل واكبر التخفيضات والعروض على الأثاث والأدوات المنزلية أكسسوارات وأدوات المائدة بخصومات تبدأ من 20%، وقد تصل إلى 50 %. عروض هوم بوكس سرير مزدوج من فلورا مقاس 120 ×200 سم فقط بسعر 749 بدلاً من 1250 ريال سعودي.

طاولة سفرة 8 مقاعد من أنجيليك بسعر 652 بدلاً من 725 ريال سعودي.

كنبه سرير 3 مقاعد من شيري فقط بسعر 699 ريال سعودي.

خزانة ملابس بخمسة أبواب ومرآه فقط بسعر 1249 ريال سعودي.

طاولات قهوة ابتداءً من 85 ريال سعودي. عروض هوم بوكس للأدوات المنزلية طقم مستلزمات المائدة مصنوع من الخزف الفاخر من فينيس بخصم 30% فقط بسعر 649 بدلاً من 999 ريال سعودي.

صندوق تخزين بعجلات من كيفين سعة 33 لتر بخصم 20% فقط بسعر 39 بدلاً من 49 ريال سعودي.

سلة تخزين مع مقبض خشبي بخصم 36% فقط بسعر 29 ريال بدلاً من 50 ريال سعودي.

مجفف صحون مع صينية 32 ريال سعودي.

طقم أواني طهي 9 قطع ألومنيوم مشكل من مستر كرافت بخصم 50% بسعر 220 بدلاً من 428 ريال سعودي. عروض هوم بوكس للمفروشات سجادة كثيفة من أفون 230 ×160 سم فقط بسعر 429 بدلاً من 529 ريال سعودي.

سجادة باب المنزل بطبعات الفلامنجو مصنوعة من ألياف جوز الهند فقط بسعر 39 ريال سعودي.

منشفة قطن من ديوك مقاس 140×70 سم بسعر 39 ريال سعودي.

وسادة محشية بتطريز شيفرون من ماجيستيك بسعر 69 ريال سعودي.

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