نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات وعروض العثيم السنوية بالسعودية على الالكترونيات وجميع السلع المنزلية مهرجان تحطيم الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات وعروض العثيم السنوية بالسعودية على الالكترونيات والسلع المنزلية مهرجان تحطيم الأسعار،نبدأها بعروض الأجبان 2كيلو من جبن الفيتا بالزيتون الأخضر بسعر الكيلو ب 21.80 ريال، جبن قريش ب 14.95 ريال، كيلو من الجبن الفيتا دنماركي ب 9.50 ريال، والجبن الدمياطي المصري ب 24.75 ريال، كيلو من الجبن الرومي فيكتو مصري ب 28.95 ريال، لانشون الفلة بقري سادة ب 17.50 ريال، زيتون مغربي بالفلفل ب 16.75 ريال، كيلو من الزبدة الأماراتي خليط ب 7.95 ريال.

تخفيضات وعروض العثيم السنوية بالسعودية على الالكترونيات وجميع السلع المنزلية مهرجان تحطيم الأسعار

سعر كيلو القهوة البرية عربي ب 38.95 ريال، والبرازيلي ب 23.95 ريال، كيلو من اللوز الغير محمص ب 30.95 ريال، برطمان هيل 500 جم ب 45.95 ريال، كيلو من العدس الأحمر ب 4.95 ريال، لب الفصوص ب 12.95 ريال، كيلو من الحمص المجروش ب 7.50 ريال، كيلو كزبرة مطحونة ب 11.50 ريال.

عروض العثيم على المجمدات اليوم

كيلو من البطاطس شرائح ب 5.95 ريال من هالى، كيلو من صدور الدجاج لاتينا ب 20.50 ريال، صندوق شراب سفوري تفاح يتكون من 27 حبة ب 23.95 ريال، دجاج لاتينا مجمد وزن 1.100 جم الواحدة ب 11.95 ريال، والصندوق ب 115 ريال، ويتكون من 10 دجاجات، 3 حبات من الطماطم المقشرة هالى وزن 400 جم ب 6.95 ريال.

عروض التوفير أسواق العثيم

500 جم من عسل النحل الطبيعي ب 9.95 ريال، بدلا من 14.95 ريال، 10 كيلو من الأرز البسمتي هالى ب 49.95 ريال، بدلا من 71.25 ريال، حلو بقر هالى وزن 800 جم ب 11.95 ريال، بدلا من 20.75 ريال، كورن فليكس سفوري وزن 375 جم ب 6.50 ريال، بدلا من 8 ريال، مياه ارتوبينا مجموعة مكونة من 20 حبة ب 6.75 ريال، بدلا من 8.75 ريال، كاسة جبن هالى وزن 910 جم ب 15.50 ريال، بدلا من 19.50 ريال، 3 حبات من الحليب المكثف مانا ب 13.95 ريال.

عروض أسواق العثيم على الالكترونيات

شاشة Arrow قياس 43 بوصة ب 549 ريال، و 58 بوصة ب 1.199 ريال، شاشة ميكروديجيت قياس 55 بوصة ب 1.149 ريال، و ال65 بوصة ب 1.589 ريال، جوال سامسونج A21S سعة 64 جيجا ب 725 ريال، جوال سامسونج a11 ب 499 ريال، شاشة جيباس سمارت 43 بوصة ب 799 ريال، شاحن جوال اوي ب 79 ريال، سخان سندوتش كينوود بشواية ب 99 ريال، ميكرويف جيباس 20 لتر.