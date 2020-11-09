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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات وعروض العثيم السنوية بالسعودية على الالكترونيات وجميع السلع المنزلية مهرجان تحطيم الأسعار في المقال التالي
عمر شويل - جدة تخفيضات وعروض العثيم السنوية بالسعودية على الالكترونيات والسلع المنزلية مهرجان تحطيم الأسعار،نبدأها بعروض الأجبان 2كيلو من جبن الفيتا بالزيتون الأخضر بسعر الكيلو ب 21.80 ريال، جبن قريش ب 14.95 ريال، كيلو من الجبن الفيتا دنماركي ب 9.50 ريال، والجبن الدمياطي المصري ب 24.75 ريال، كيلو من الجبن الرومي فيكتو مصري ب 28.95 ريال، لانشون الفلة بقري سادة ب 17.50 ريال، زيتون مغربي بالفلفل ب 16.75 ريال، كيلو من الزبدة الأماراتي خليط ب 7.95 ريال.
تخفيضات وعروض العثيم السنوية بالسعودية على الالكترونيات وجميع السلع المنزلية مهرجان تحطيم الأسعار
سعر كيلو القهوة البرية عربي ب 38.95 ريال، والبرازيلي ب 23.95 ريال، كيلو من اللوز الغير محمص ب 30.95 ريال، برطمان هيل 500 جم ب 45.95 ريال، كيلو من العدس الأحمر ب 4.95 ريال، لب الفصوص ب 12.95 ريال، كيلو من الحمص المجروش ب 7.50 ريال، كيلو كزبرة مطحونة ب 11.50 ريال.
عروض العثيم على المجمدات اليوم
كيلو من البطاطس شرائح ب 5.95 ريال من هالى، كيلو من صدور الدجاج لاتينا ب 20.50 ريال، صندوق شراب سفوري تفاح يتكون من 27 حبة ب 23.95 ريال، دجاج لاتينا مجمد وزن 1.100 جم الواحدة ب 11.95 ريال، والصندوق ب 115 ريال، ويتكون من 10 دجاجات، 3 حبات من الطماطم المقشرة هالى وزن 400 جم ب 6.95 ريال.
عروض التوفير أسواق العثيم
500 جم من عسل النحل الطبيعي ب 9.95 ريال، بدلا من 14.95 ريال، 10 كيلو من الأرز البسمتي هالى ب 49.95 ريال، بدلا من 71.25 ريال، حلو بقر هالى وزن 800 جم ب 11.95 ريال، بدلا من 20.75 ريال، كورن فليكس سفوري وزن 375 جم ب 6.50 ريال، بدلا من 8 ريال، مياه ارتوبينا مجموعة مكونة من 20 حبة ب 6.75 ريال، بدلا من 8.75 ريال، كاسة جبن هالى وزن 910 جم ب 15.50 ريال، بدلا من 19.50 ريال، 3 حبات من الحليب المكثف مانا ب 13.95 ريال.
عروض أسواق العثيم على الالكترونيات
شاشة Arrow قياس 43 بوصة ب 549 ريال، و 58 بوصة ب 1.199 ريال، شاشة ميكروديجيت قياس 55 بوصة ب 1.149 ريال، و ال65 بوصة ب 1.589 ريال، جوال سامسونج A21S سعة 64 جيجا ب 725 ريال، جوال سامسونج a11 ب 499 ريال، شاشة جيباس سمارت 43 بوصة ب 799 ريال، شاحن جوال اوي ب 79 ريال، سخان سندوتش كينوود بشواية ب 99 ريال، ميكرويف جيباس 20 لتر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيضات وعروض العثيم السنوية بالسعودية على الالكترونيات وجميع السلع المنزلية مهرجان تحطيم الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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