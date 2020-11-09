نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده للمنتجات الغذائية وعروض طازجة لمده 4 أيام وأقوي العروض في السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده للمنتجات الغذائية ، شركة بنده من أفضل أنواع الشركات في المملكة العربية السعودية التي تعمل بالتجزئة ومنذ أن تأسست في عام 1978 وهي من أولى الشركات الغذائية التي حصلت على إقبال شديد من قبل جميع العملاء، نظراً لما تقدمه من عروض وتخفيضات أكثر من رائعة وبعد ذلك تم دمجها مع شركة العزيزية وتم تغيير اسمها وأصبحت الشركة العزيزية بنده المتحدة، وسوف نقدم لكم تخفيضاتها على السلع الغذائية في تخفيضات الجمعة البيضاء في عروض طازجة من بنده لمده أربع أيام.

عروض بنده للمنتجات الغذائية

المنتجات الغذائية من أكثر الأشياء التي نتناولها بصفة مستمرة لذا نلاحظ أن الإقبال عليها أكثر بكثير من أي أغراض أخرى، فقدمت شركة بنده فعروضها على اللحوم كالآتي:

كيلو جرام من اللحم البقري الأسترالي المفروم بسعر: 29.95 ريال سعودي.

كيلو جرام من الجمبري بسعر: 24.95 ريال سعودي.

صدور الدجاج من سدايا بسعر: 49.95 ريال سعودي. الدجاجة المتبلة بسعر: 14.95 ريال سعودي.

أما بالنسبة عروض بنده طازجة للفاكهة

كيلو جرام من العنب الأحمر بسعر: 7.95 ريال سعودي.

كيلو جرام من البروكلي بسعر: 9.95 ريال سعودي.

القطعة الواحدة من الأناناس الفلبينى بسعر: 5.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية

كيلو من الفلفل الأسود الحب بسعر: 34.95 ريال سعودي.

الكيلو من الكمون الناعم بسعر: 22.95 ريال سعودي.

الكيلو من البن المحمص بسعر 49.95 ريال سعودي.

عروض بنده طازجة المشروبات الساخنة

العبوة من النسكافية حوالي 200 جرام بسعر: 27.95 ريال سعودي.

الكابتشينو من كلاستو بسعر: 21.95 ريال سعودي.

عبوة أكياس شاي ليبتون العادي أو الاحمر عدد 100 كيس بسعر: 13.95 ريال سعودي.

ربع كيلو جرام من القهوة العربية بسعر: 25.95 ريال سعودي.

عروض بنده لهذا الأسبوع علي المنظفات والشامبو

شامبو دوف بسعر: 16.95 ريال سعودي.

شامبو جونسون للأطفال ومعه عبوة هدية بسعر: 34.95 ريال سعودي.

معجون أسنان سنسوداين بسعر: 26.95ريال سعودي.

اثنان كيلو غرام ونصف من مسحوق إريال بسعر: 46.95 ريال سعودي ومعه عبوة مجانية.

ثلاثة لتر من برسيل للملابس السوداء ومعه أيضا عبوة مجانية بسعر: 43.95 ريال سعودي.

نتمني أن قد تكون حصلت علي ما تريد من عروض بنده للمنتجات الغذائية وتابع معانا عروض السعودية الأسبوعية سنعرض دائما في موقعنا كل ما هو جديد من عروض العثيم و عروض بنده أو عروض كارفور.