نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث العروض والخدمات المقدمة من موبايلي السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة العروض والخدمات المقدمة من موبايلي السعودية، تهتم شركة موبايلي السعودية أن تقوم بتقديم باقات وعروض جديدة بأسعار مميزة لجميع عملائها الكرام في المملكة السعودية، حيث أن كافة العروض الذي تقدمها تناسب جميع أنواع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية الحديثة وغيرهم، ويذكر أن الشركة قد بدأت عملها منذ بداية العام 2018 واستمرت في التقدم والتطوير حتى الآن.

عروض وخدمات موبايلي السعودية

يمكن لجميع عملاء شركة موبايلي في المملكة التعرف على العروض اليومية التي تقوم بتقديمها من خلال (*6060#) أو عبر التواصل على رقم 1100 والنقر على رقم 1 والاستمتاع بكافة العروض اليومية، تضم العروض اليومية للشركة رسائل ودقائق مجانية وباقات بسيطة لسهولة الاتصالات الدولية وباقات مخفضة للإنترنت والبيانات مع أقوى العروض الحصرية شاملة دقائق مكالمات لأي شبكة أخرى ولشبكة موبايلي، كما أن العروض تتمتع بإمكانية الاستفادة منها يومياً وتوفير لكل العملاء باقات مسبقة الدفع مع الباقات المفوترة.

كيفية شحن بيانات موبايلي

يوجد عدة خطوات بسيطة لابد من أن يتبعها العميل حتى يتم تسجيل البيانات وهي كالتالي:

موقع موبايلي:

القيام بتسجيل الدخول للموقع الرئيسي لموبايلي:

ثم يتم كتابة رقم الحساب.

إدخال الكود المكون من 15 رقم والمتواجدين في بطاقة الشحن.

الكود:

يمكن أن تتم عملية الشحن عن طريق الاتصال باستخدام الكود الآتي: (*1400* رقم بطاقة الشحن#).

خدمة سداد:

يمكن أن تتم عملية شحن بيانات موبايلي عن طريق استخدام خدمة سداد المتوفرة في البنك التابع له.

ولكن إذا كنت مشترك في بنك الراجحي فأنت تستطيع أن تقوم بالشحن عن طريق ( مباشر راجحي)، والدخول لخدمة سداد ثم كتابة رقم اشتراكات ثم وضع قيمة الشحن الذي تريدها والنقر على إتمام العملية.