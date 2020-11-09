عروض هايبر لولو عروض استرجع نصف ما دفعت علي جميع المنتجات تصل إلى 50%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو في المملكة العربية السعودية، عروض استرجع نصف ما دفعت من هايبر ماركت لولو، توفر لك خصومات وتخفيضات هائلة على العديد من المنتجات الغذائية، من مياه وصلصلة وأرز ودجاج، وغيرها من العديد من السلع، مع استمرار أسبوع العروض الفلبينية. عروض هايبر لولو عروض هايبر لولو علي مياه أكوافينا، عدد ست زجاجات، سعة العبوة 1.5 لتر، سعر العرض(4.50)ريال سعودي. كامَاي صلصلة فول الصويا، سعة العبوة واحد لتر، مع زجاجة خل، سعة واحد لتر، سعر العرض(8.95)ريال سعودي. أرز ياسمين، من لولو، سعة العبوة خمسة كيلو جرام، سعر العبوة(26.95)ريال سعودي. تيفال طقم أواني طهي، عدد سبع قطع، سعر الطقم(179)ريال سعودي. تنزيلات أسواق لولو تخفيضات لولو أناناس قطع، فلبيني، سعر الواحدة(5.50)ريال سعودي. كابيان دجاج، سوسيس، سعر العبوة(9.95)ريال سعودي. كابيان لحم، سوسيس، سعر العبوة(9.95) ريال سعودي. ستيك سمك بالحليب، سعر الكيلو(19.90)ريال سعودي. بابايا خضراء، سعر الكيلو(3.95)ريال سعودي. عروض لولو الأسبوعية عروض لولو الأسبوعية على سجق، لونجَانيزا، بقر برازيلي، سعر الكيلو(29.90)ريال سعودي. تابا، لحم بقر برازيلي، سعر الكيلو(32.50)ريال سعودي. لحم البقر سِيسيج، سعر الكيلو(36.90)ريال سعودي. بَانسيت بالابا، وجبة جمبري جاهزة، سعر الكيلو(26.90)ريال سعودي. تخفيضات لولو أنسْلادا مانجو، فلبيني، سعر الكيلو(22.50)ريال سعودي. خبز باندِسال، سعر الواحدة(3.50)ريال سعودي. خبز أسباني، سعر الواحدة(2.75)ريال سعودي. سلطة زيتون ميكس، منقر شرقي، سعر الكيلو(26.90)ريال سعودي. أورينتال أناناس مخلل، سعر الكيلو(19.90)ريال سعودي.

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