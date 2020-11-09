نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير الأسبوعية على الجوال والأجهزة الكهربائية تصل ل 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية سوف نتعرف على أحدث وأقوى الأسعار التي تقدمها لنا عروض مكتبات جرير الأسبوعية، من أدوات مدرسية، وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها، وأجهزة منزلية، وأجهزة كهربائية تعرف علي خصومات جرير الأسبوعية. عروض جرير الأسبوعية عروض جرير الأسبوعية ال جي، 65 ،65 NANO 80 VNA، بوصة،4K Ultra HD Nano، بسعر 3399 ريال سعودي.

ال جي، 75، 75UN8080PVA، بوصة، دقة 4K الترا اتش، بسعر 4999 ريال سعودي.

ال جي، 65، 65UM7340PVA، بوصة، دقة 4K الترا اتش بسعر 3599 ريال سعودي.

ال جي، 55، 55UN730PVC بوصة، دقة 4K الترا اتش بسعر 1999 ريال سعودي.

ال جي، 50، 50UN7340PVC، بوصة، دقة 4k الترا اتش بسعر 1799 ريال سعودي.

ال جي، 55، 55UM7340PVA، بوصة، دقة 4K الترا اتش بسعر 1899 ريال سعودي. عروض جرير للجوالات تخفيضات جرير اوبو، رينو 4 برو 5 جي، سعة 256 جيجابايت، أسود فلكي بسعر 2799 ريال سعودي.

اوبو، ايه 31، سعة 128 جيجابايت، أخضر بحري بسعر 749 ريال سعودي.

اوبو، ايه 31، سعة 64 جيجابايت، أسود غامق، بسعر 649 ريال سعودي.

اوبو، رينو 4، سعة 128 جيجابايت، Galactic Blue بسعر 1599 ريال سعودي.

اوبو، A53، سعة 64 جيجابايت، Mint Green، بسعر 699 ريال سعودي. تخفيضات جرير للجوال خصومات جرير اوبو، A53، سعة 128 جيجابايت، Fancy Blue، بسعر 849 ريال سعودي.

اوبو، A39، سعة 128 جيجابايت، ألوانه أسود مطفي، أبيض لامع، أزرق سماوي بسعر 1199 ريال سعودي.

اوبو، A53، سعة 128 جيجابايت، ألوانه، Electric Black، Mint Green بسعر 849 ريال سعودي.

اوبو، A12، سعة 32 جيجابايت، ألوانه، أسود، أزرق الجيل الرابع، بسعر 499 ريال سعودي.

اوبو، رينو 3 برو، سعة 256 جيجابايت، أسود ميد نايت، بسعر 1799 ريال سعودي.

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