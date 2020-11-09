عروض العثيم اليوم تحط الأسعار أقوي عروض السعودية تصل ل 50%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم أسواق العثيم تابعة للمؤسسة التجارية صالح العثيم تم تأسيسها في 1956م وعملت على تجارة المواد والسلع الغذائية واللحوم والفواكه والخضروات وعملت على عمل العروض والتخفيضات العثيم الأسبوعية والجوائز السنوية التي ينتظرها الكثير من العملاء، 4 نوفمبر حتى 18 نوفمبر 2020، عروض العثيم اليوم. عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات العثيم أرز بسمتي هندي أبو كاس حجم 5 كيلو بسعر 28.50 بدلاً من 41.95 ريال سعودي.

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