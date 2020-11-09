منيو مطعم البيك خصومات على جميع الوجبات شاهد أقوي الخصومات

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عمر شويل - جدة منيو مطعم البيك مطاعم البيك الموجودة في المملكة العربية السعودية وضعت منيو الوجبات الخاصة بسلاسل مطاعم البيك ويشمل المنيو قائمة من الوجبات السريعة الشاملة وكافّة أنواع الوجبات من الدجاج و المأكولات البحرية و العصائر وأطباق الحلويات بجانب سعر كل عرض علي حدي. منيو مطعم البيك خصومات البيك سعر وجبة البيك بيج مكونة من صدر دجاج كبير مع سلطة الكلو سلو و الخيار المخلل و صلصة البيك، الوجبة فقط 11.50 ريال سعودي.

سعر وجبة البيك بيج مكونة من صدر دجاج كبير مع سلطة الكلو سلو و الخيار المخلل و صلصة البيك، الوجبة فقط 11.50 ريال سعودي. عروض البيك سعر وجبة البيك الحارة بيج مكونة من صدر دجاج و الخيار المخلل و سلطة الكلو سلو و صلة البيك اللذيذة الوجبة فقط 11 ريال سعودي.

سعر وجبة البيك الحارة بيج مكونة من صدر دجاج و الخيار المخلل و سلطة الكلو سلو و صلة البيك اللذيذة الوجبة فقط 11 ريال سعودي. سعر وجبة دجاج البيك 8 قطع أو 4 قطع مع الخبز و البطاطس وصلصة الثومية الوجبة فقط 14 ريال سعودي.

سعر وجبة دجاج مسحب، مكونة من 7 أو 10 قطع من مسحب الدجاج والخبز والبطاطس ونوعين من السلطة إختياري فقط الوجبة(10.50) ريال سعودي.

سعر وجبة دجاج مسحب 10 قطع 14 ريال سعودي.

سعر وجبة دجاج برجر فيليه مع الخبز والبطاطس والكولا الوجبة فقط (14)ريال سعودي. منيو البيك للمشروبات يحتوي منيو البيك على الكثير من أنواع العصير الطبيعية مثل: عصير المانجو، عصير التفاح، عصير البرتقالن،كوكتيل، كوب عصير بسعر 1.5 ريال سعودي.

كافة المشروبات الغازيةك: بيبسي، بيبسي دايت، سفن أب، ميرندا، سعر العبوة 2.5 ريال سعودي. منيو البيك للسندوتشات ساندوتش شيش طاووق فقط بسعر 5 ريال سعودي.

ساندوتش صن دي لايت، فقط بسعر 5 ريال سعودي.

ساندوتش صن دي حار، فقط بسعر 5 ريال سعودي.

ساندوتش دجاج مسحب بيج بيك فقط بسعر 10 ريال سعودي.

ساندوتش دجاج برجر فيليه فقط بسعر 3 ريال سعودي.

سعر وجبة دجاج مسحب 9 ريال سعودي.

سعر برجر فيليه كومبو 7 ريال سعودي. منيو البيك للمأكولات البحرية سعر ساندوتش سمك الفيليه (5) ريال سعودي.

سعر وجبة سمك الفيليه الحارة 10 قطع ( 11) ريال سعودي.

سعر وجبة الجمبري العائلية 10 قطع ( 18) ريال سعودي.

سعر وجبة جامبو جمبري 8 قطع (25) ريال سعودي.

سعر وجبة جامبو جمبري 10 قطع ( 35) ريال سعودي.

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