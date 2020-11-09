عروض بن داود الأسبوعية تخفيضات تصل ل 50% bindawood.com

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كيلو حلاوة سادة الجميل بسعر 11.95 بدلاً من 21.50 ريال سعودي.

كيلو غزال لبنة تركي بسعر 18.95 بدلاً من 28.75 ريال سعودي

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