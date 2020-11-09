نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي عروض مطعم البيك لوجبات الدجاج والمأكولات اللذيذة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطعم البيك المشهور في أنحاء المملكة العربية السعودية، يقشعها الكثير توسعت سلسلة مطاعم البيك بعد نجاح استمر إلى 45 عام، عملت على المنافسة مع كافة الماركات العالمية، لما تقدمه من مأكولات لذيذة، سنتعرف سوياً على أسعار منيو البيك 2020. منيو البيك وجبة بيج بيك عادية أو حارة تتكون من صدر من الدجاج اللذيذ المقدم مع الخبز والخضروات اللذيذة بسعر 11.5 ريال سعودي.

وجبة دجاج البيك هذه الوجبة الأشهر في المملكة تحتوي على أربع قطع من الدجاج مع صوص الثومية وبطاطس بسعر 14 ريال سعودي.

الوجبة البيك ثماني قطع مع صوص الثومية وبطاطس بسعر 25.50 ريال سعودي.

وجبة دجاج مسحب البيك: وجبة سبع قطع والخبز والبطاطس وخبز واختيار نوعين من الصلصة المميزة بسعر 10.50 ريال سعودي.

وجبة دجاج مسحب 10 قطع مع العيش والبطاطس والسلطة بسعر 14 ريال سعودي.

وجبة برجر دجاج فيلية: بسعر 4 ريال سعودي

وجبة دجاج فيلية مع البطاطس بسعر 9 ريال سعودي.

وجبة دجاج مع البطاطس و الكولا الإضافية بسعر 14 ريال سعودي. منيو البيك للمأكولات البحرية ساندوتش البيك فيليه السمك: بسعر 6 ريال سعودي.

ساندوتش البيك فيليه السمك مع البطاطس والكولا بسعر 11 ريال سعودي.

وجبة البيك جمبري جامبو: 8 أو 10 قطع بجانب الخبز والبطاطس فقط بسعر 29 ريال سعودي.

وجبة البيك جمبري جامبو واختيار 3 أنواع من الصلصة مثل صلصة الكوكتيل أو صلصة المسحب أو صلصة الثومية 10 قطع بسعر 40.50 ريال سعودي.

وجبة البيك فيليه السمك: عدد 6 قطع بجانب البطاطس والخبز، وعدد 4 أنواع صلصة منهم صلصة الثومية و المسحب، الكوكتيل، فقط بسعر 16.50 ريال سعودي. منيو البيك للوجبات وجبة البيك بيج حراق مكونة من صدر دجاج مشوي كبير مع الخيار المخلل والسلطة اللذيذة، و صلصة البيك بسعر 11 ريال سعودي.

وجبة البيك بيج: مكونة من صدر دجاج كبير بجانب سلطة الكلو سلو والخيار المخلل، صلصة البيك غير الحارة بسعر 11.5 ريال سعودي.

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