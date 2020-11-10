نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجمعة البيضاء السعودية 2020 وأهم تخفيضات الجمعة السوداء في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجمعة البيضاء السعودية 2020 ، عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء هي من أشهر التنزيلات التي توجد في الوطن العربي وخاصة في المملكة العربية السعودية، ميعاد الجمعة البيضاء 2020 وهي عبارة عن عروض تكون في آخر يوم جمعة السوداء من شهر نوفمبر، يوجد الكثير من المواقع تهتم بعملية البيع والشراء وتعمل على توفير لمستخدميها العروض طوال شهر نوفمبر.

عروض الجمعة البيضاء السعودية 2020

قام الكثير من الأماكن من الهايبر والأسواق والسلاسل التجارية المشهورة بعمل تخفيضات البلاك فرايداي 2020 العروض في الجمعة البيضاء في المملكة العربية السعودية ومنها:

هايبر كارفور السعودية.

ويبدأ بعمل العروض من بداية شهر نوفمبر، حتى نهاية الشهر يقوم بعمل العروض والتخفيضات التي قد تصل إلى 45% على السلع الغذائية.

عروض تصل إلى 65% على منتجات العناية الشخصية والاهتمام بالطفل تخفيضات قد تصل إلى 40 % على الوجبات السريعة والعصائر. تخفيضات قد تصل إلى 40 % على منتجات الجبن والألبان والجبن، يمكنك متابعه تفاصيل عروض جرير من خلال موقعنا. تخفيضات قد تصل إلى 50% على الأطعمة المجمدة.

وعمل على توفير نظام إلكتروني متخصص في تلبية احتياجات العملاء أونلاين عبر شبكة الإنترنت وذلك لتغطية كافة مدن السعودية ومنها:

الرياض.

الدمام.

الخبر.

جدة.

مكة.

عروض الجمعة البيضاء في المملكة السعودية

تقوم أسواق اكسترا بعمل العروض وكوبونات الخصم التي قد تبدأ من 10% وتصل إلى 50% على الأجهزة الإلكترونية والموبايلات وعلى الأجهزة المنزلية وشاشات العرض.

تنزيلات تصل إلى 50% على الأجهزة المنزلية و إكسسوارات الهواتف المحمولة واللاب توب والكمبيوتر وسماعات الرأس.

حيث أن الجوالات تبدأ أقل من 499 ريال سعودي وفي عروض بنده يمكنك متابعتها من خلال موقعنا.

تبدأ عروض الجمعة البيضاء أو البلاك فرايداي على موقع جوميا في كل يوم جمعة من شهر نوفمبر وتوفر الكثير من العروض المميزة ومنها:

كود خصم بقيمة 30% على التلفزيونات وشاشات العرض.

كود خصم بقيمة 40% على الأجهزة الكهربائية.

كود خصم بقيمة 40% على الموبايلات.

كود خصم بقيمة 70% على منتجات الصحة والجمال.

كود خصم بقيمة 80% على الملابس وتصميمات الأزياء.

كوبونات وعروض الجمعة البيضاء في السعودية

بداية التخفيضات في يوم 22 نوفمبر 2020

تتميز بخدمة التوصيل المجاني في كافة مدن السعودية، ويمكن إرجاع المنتج أيضاً مجاناً وذلك في خلال أسبوعين.

بداية التخفيضات من أول نوفمبر 2020

وتتميز بأفضل الأسعار على الأزياء، والملابس والأكسوارات، الأحذية والحقائب وتوفر خدمة الشحن المجاني عند الشراء بأكثر من 219 دولار.

وكانت هذه جزء من عروض الجمعة البيضاء السعودية وانتظروا باقي عروض البلاك فرايداي شهر نوفمبر.