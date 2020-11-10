نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض ديجيتك ضمن عروض لولو هايبر ماركت في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض ديجيتك المميز من لولو هايبر ماركت في المنطقة الشرقية عاد إليكم من جديد، عروض وخصومات على الإلكترونيات والهواتف الذكية والشاشات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات المختلفة، فقط قم بزيارة أقرب منفذ لك واستفد من العروض المتوفرة لفترة محدودة فاغتنم الفرصة. عرض ديجيتك من لولو هايبر ماركت على الشاشات: شاشة سامسونج (Ultra HD) عالية الوضوح 65 بوصة بسعر 2999 ريال سعودي بدلاً من 5999 ريال.

شاشة سوني 55 بوصة (Android smart OLED) بسعر 6999 ريال سعودي بدلاً من 7999 ريال.

شاشة سوني 65 بوصة(Android smart LED) بسعر 2999 ريال سعودي بدلاً من 4999 ريال.

شاشة سوني 75 بوصة (Android smart LED) بسعر 5299 ريال سعودي بدلاً من 7499 ريال.

شاشة سوني 55 بوصة (Android smart LED) بسعر 3499 ريال سعودي بدلاً من 4499 ريال.

شاشة سوني (Android smart LED) 55 بوصة بسعر 2299 ريال سعودي بدلاً من 3499 ريال.

شاشة سوني 85 بوصة (Android smart LED) 85 بوصة بسعر 8799 ريال سعودي بدلاً من 12499 ريال.

شاشة سوني (ِAndroid smart LED) 49 بوصة بسعر 2299 ريال سعودي بدلاً من 2499 ريال.

TCL شاشة 75 بوصة عالية الوضوح أندرويد ذكية بسعر 2799 ريال سعودي بدلاً من 4999 ريال.

TCL شاشة 55 بوصة أندرويد ذكية عالية الوضوح بسعر 1399 ريال سعودي بدلاً من 2199 ريال.

TCL شاشة 55 بوصة أندرويد ذكية (QLED) بسعر 1999 ريال سعودي بدلاً من 2799 ريال.

TCL شاشة 70 بوصة أندرويد ذكية عالية الوضوح بسعر 2799 ريال سعودي بدلاً من 4599 ريال.

TCL شاشة 50 بوصة عالية الوضوح أندرويد ذكية بسعر 1249 ريال سعودي بدلاً من 1899 ريال.

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عصارة فيليبس 500 وات بسعر 289 ريال سعودي بعد الخصم من السعر الأصلي وهو 461 ريال.

محضرة قهوة من فيليبس بسعر 99 ريال سعودي فقط بدلاً من 186 ريال.

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عصارة برتقال وليمون من فيليبس بسعر 79 ريال سعودي فقط لا غير بدلاً من 138 ريال.

كاوية بخار 2400 وات من فيليبس بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 659 ريال.

فيليبس كاوية ملابس 2000 وات بسعر 109 ريال سعودي بدلاً من 197 ريال.

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