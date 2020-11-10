نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الجمعة السوداء Black Friday:طريقة الحصول على أقوى العروض وسبب تسميتها بهذا الاسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم العديد من الناس حول العالم خلال هذه الأيام بالبحث عن عروض الجمعة السوداء Black Friday أو مايعرف في المنطقة العربية باسم الجمعة البيضاء White Friday حيث تكون هناك العديد والعديد من العروض المقدمة من قبل المتاجر الالكترونية والأسواق الكبرى في العديد من أنحاء العالم بعمل عروض في هذه الأيام، ويمكث العديد من الناس في المتاجر لفترات طويلة، كما يلجأ البعض لاستخدام الانترنت من أجل الحصول على العروض التي تقدم من قبل المتاجر الكبرى في مختلف دول العالم.

موعد الجمعة السوداء ” الجمعة البيضاء”

ومن المقرر أن تكون يوم الجمعة البيضاء أو مايعرف باسم الجمعة السوداء في بعض المناطق من العالم يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، حيث تأتي الجمعة البيضاء أو الجمعة السوداء في آخر جمعة من شهر نوفمبر من كل عام.

وفي هذا اليوم بالتحديد يبدأ العديد من الناس بالذهاب إلى المتاجر التي تقدم المعروضات المختلفة بتخفيضات هائلة، بالإضافة إلى جلوس العديد من الناس في مناطق أخرى على الانترنت من أجل انتهاز الفرص والحصول على كافة مايحتاجون إليه من سلع من خلال المواقع المختلفة والمتاجر الالكترونية، والتي تقدم لهم السلع بأسعار وتخفيضات رخيصة في هذا اليوم، وهي أسعار بالطبع لاتقبل المنافسة بالنسبة للأسعار في بقية أيام العام.

ماهي الجمعة السوداء وسبب تسمية هذا اليوم بهذا الاسم

وبالرغم من أن الجمعة السوداء أو مايعرف في منطقتنا العربية باسم الجمعة البيضاء هو أحد الأيام التي ارتبطت بالتسوق من كافة الناس حول العالم، إلا أن حكاية هذا اليوم قد بدأت إثر حدوث ازمة اقتصادية ضخمة، مما قد جعل الشرطة في مدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق اسم الجمعة السوداء على الفترة الثانية لعيد الشكر، وذلك بسبب حدوث الكثير من الزحام الناتج عن وجود أعداد كبير من المتسوقين والسائحين، مما تسبب في منع الضباط من الحصول على إجازات في هذا اليوم، والعمل خلاله في ساعات أكبر.

إلا أن حكاية يوم الجمعة السوداء بدأت في عام 1939 حيث قرر الرئيس الأمريكي وقتها فرانكلين روزفلت تقديم الاحتفال بعيد الشكر أسبوع كامل من أجل أن يتم إنتعاش الاقتصاد الأمريكي، وحدوث انتعاش اقتصادي خلال تلك الفترة.

كيف تستفيد من عروض الجمعة السوداء Black Friday

ومن أجل الاستفادة من عروض الجمعة السوداء أو مايعرف باسم عروض الجمعة البيضاء فكل ماعليك هو التوجه إلى المتاجر الكبرى خلال هذا اليوم أو الجلوس على الانترنت في أي مكان آخر، ومن ثم البدء في تتبع العروض التي تقدمها المتاجر الالكترونية الكبرى، والتي تقدم تخفيضات هائلة وكبرى على العديد من السلع والمنتجات لديها.