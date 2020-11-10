منيو البيك أكلات جبارة وخصومات لا تقاوم تصل إلي 30%

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عمر شويل - جدة منيو البيك، مطعم البيك المشهور في أنحاء المملكة العربية السعودية، يعشقها الكثير توسعت سلسلة مطاعم البيك بعد نجاح استمر إلى 45 عام، عملت على المنافسة مع كافة الماركات العالمية، لما تقدمه من مأكولات لذيذة، سنتعرف سوياً على أسعار منيو البيك 2020.

عروض منيو البيك علي وجبات الدجاج

وجبة بيج بيك عادية أو حارة تتكون من صدر من الدجاج اللذيذ المقدم مع الخبز والخضروات اللذيذة بسعر 11.5 ريال سعودي. وجبة دجاج البيك هذه الوجبة الأشهر في المملكة تحتوي على أربع قطع من الدجاج مع صوص الثومية وبطاطس بسعر 14 ريال سعودي. الوجبة البيك ثماني قطع مع صوص الثومية وبطاطس بسعر 25.50 ريال سعودي. وجبة دجاج مسحب البيك: وجبة سبع قطع والخبز والبطاطس وخبز واختيار نوعين من الصلصة المميزة بسعر 10.50 ريال سعودي. وجبة دجاج مسحب 10 قطع مع العيش والبطاطس والسلطة بسعر 14 ريال سعودي. وجبة برجر دجاج فيلية: بسعر 4 ريال سعودي وجبة دجاج فيلية مع البطاطس بسعر 9 ريال سعودي. وجبة دجاج مع البطاطس و الكولا الإضافية بسعر 14 ريال سعودي.

أخر عروض منيو البيك على المأكولات البحرية

ساندويتش البيك فيليه السمك: بسعر 6 ريال سعودي. ساندويتش البيك فيليه السمك مع البطاطس والكولا بسعر 11 ريال سعودي. وجبة البيك جمبري جامبو: 8 أو 10 قطع بجانب الخبز والبطاطس فقط بسعر 29 ريال سعودي. وجبة البيك جمبري جامبو واختيار 3 أنواع من الصلصة مثل صلصة الكوكتيل أو صلصة المسحب أو صلصة الثومية 10 قطع بسعر 40.50 ريال سعودي. وجبة البيك فيليه السمك: عدد 6 قطع بجانب البطاطس والخبز، وعدد 4 أنواع صلصة منهم صلصة الثومية و المسحب، الكوكتيل، فقط بسعر 16.50 ريال سعودي.

تخفيضات منيو البيك علي الوجبات

وجبة البيك بيج حراق مكونة من صدر دجاج مشوي كبير مع الخيار المخلل والسلطة اللذيذة، و صلصة البيك بسعر 11 ريال سعودي.

وجبة البيك بيج: مكونة من صدر دجاج كبير بجانب سلطة الكلو سلو والخيار المخلل، صلصة البيك غير الحارة بسعر 11.5 ريال سعودي.

أسعار منيو البيك للمشروبات