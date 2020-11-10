نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض وتخفيضات موقع سوق دوت كوم تخفيضات الجمعة البيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ موقع سوق كوم الالكتروني بالتحضير ليوم الجمعة البيضاء حيث سيقوم الموقع بعمل العديد من العروض على العديد من السلع التي يقدمها الموقع لزواره في كافة المناطق.

وقد أعلن موقع سوق كوم عن طريق موقعه الالكتروني الرسمي عن عروض الجمعة البيضاء حيث بدأ الموقع بالتحضير لهذا اليوم من خلال عمل العديد من العروض الالكترونية وقد تم إطلاق الحملة التي تحمل اسم أحلى أسبوع في السنة، والتي سيقوم فيها الموقع بعمل عروض وتخفيضات تصل إلى 70% على بعض المنتجات المعروضة من خلاله.

ما هي الجمعة البيضاء أو ما يعرف باسم الجمعة السوداء

وتعد الجمعة البيضاء، أو ما يعرف في الدول الأوروبية بالجمعة السوداء، عبارة عن يوم يأتي مباشرة بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تكون هي الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام، ويعد هذا اليوم بمثابة بدء موسم شراء هدايا أعياد الميلاد، حيث نجد أن غالبية المتاجر والمواقع الكبرى حول العالم تقوم بتقديم عروض قوية، وخصومات هائلة، قد تتعدى تلك الخصومات لأكثر من 90%.

ويتردد على تلك المتاجر في هذا اليوم الكثير من الجماهير، والتي تتوافد في ساعات مبكرة جداً، قد تكون قبل بزوغ فجر هذا اليوم.

عروض وتخفيضات موقع سوق كوم ليوم الجمعة البيضاء

ولأن موقع سوق كوم هو أحد أهم المواقع العربية للتسوق عبر الإنترنت، فقد قامت إدارة بتدشين حملة عروض وتخفيضات قوية في يوم الجمعة البيضاء من أجل إرضاء المشتري العربي.

ويعتبر موقع سوق دوت كوم من أسهل وأفضل المواقع الإلكترونية في الشراء، حيث يمتاز موقع سوق بسهولة إتمام عمليات الشراء، حيث يقوم المشتري بطلب ما يريده من سلع ومنتجات يريدها، ومن ثم يصله ما قام بطلبه في الوقت الذي يحدده، وحتى باب منزله، دون أن يعاني المشتري من أي شئ، كل هذا في مقابل مبلغ بسيط جداً، ومن أجل معرفة المزيد من عروض سوق كوم ليوم الجمعة البيضاء يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لسوق كوم، والذي سيقوم بالاعلان عن العروض والتخفيضات لكافة عملاء سوق في مختلف الدول خلال الساعات القليلة القادمة.

موقع سوق كوم

وموقع سوق كوم الالكتروني هو أحد المواقع الالكترونية العربية الشهرية في مجال التجارة الالكترونية ويمتاز بعرض العديد من المنتجات عليها من قبل الباعة ويقوم الموقع بدور الوسيط بين البائع والمشتري، وخلال الفترة الماضية قامت شركة أمازون العالمية والتي تعمل في مجال التجارة الالكترونية بضم موقع سوق كوم لشركة أمازون، ليكون الموقع تابع للشركة العالمية.

موعد عروض الجمعة البيضاء

وقد قام موقع سوق بالتنويه على أن عروض الجمعة البيضاء ستكون في الفترة مابين 23 إلى 27 نوفمبر من العام الحالي 2020، حيث سيقوم الموقع بعمل تخفيضات هائلة على كافة أنواع المعروضات والسلع التي يقدمها الموقع من أجهزة كهربائية، وملابس، وأدوات تجميل، وموبايلات، وغيرها من السلع التي يتم عرضها للمستهلكين على موقع سوق كوم الالكتروني.