عروض جرير تخفيضات كبيرة على أجهزة الجوال تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة عروض جرير مكتبة جرير موجودة في المملكة العربية السعودية تعتمد على عمل الكثير من العروض والتخفيضات وذلك على كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأجهزة الذكية، الأدوات المدرسية، وتقدم الكثير من الأشياء المطلوبة بصفة مستمرة، مكتبة جرير فعلت نظام التقسيط، قامت مكتبة جرير بتوفير الكثير من العروض الأسبوعية على الكثير من المنتجات ومنها. عروض مكتبة جرير على الأجهزة الإلكترونية سامسونج جالكسي S 20 مساحة 128 جيجا بسعر 2.999 ريال سعودي. سامسونج جالاكسي نوت 20 مساحة 512 جيجا بسعر 5.500 ريال سعودي. سامسونج جالكسي نوت 20 مساحة 256 جيجا بسعر 4.999 ريال سعودي. سامسونج جالكسي زد فولد 2 مساحة 256 جيجا بسعر 7.999 ريال سعودي. هونر 10 آي مساحة 128 جيجا بسعر 750 ريال سعودي. أوبو رينو 3 مساحة 128 جيجا بسعر 1.250 ريال سعودي. تخفيضات مكتبة جرير الأسبوعية صانعة قهوة نسكافيه دولتشي جوستو فقط 699 ريال سعودي. جوستو صانعة القهوة فقط 449 ريال سعودي. آلة تغليف حراري روكو 220 فولت فقط 139 ريال سعودي. آلة عد الورق فيِنلويد 3100 فقط 3449 ريال سعودي عروض مكتبة جرير اليومية قلم روكو قابل للمحو ألوان مختلفة فقط 24 ريال سعودي. حقيبة ظهر جي بي لون أسود فقط 599 ريال سعودي. حقيبة سفر جي بي لون أسود فقط 219 ريال سعودي. حقيبة مستندات جي بي لجهاز 15 بوصة لون بني فقط 549 ريال سعودي.

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