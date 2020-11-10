نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات علاج فراغات الشعر ‏وأسباب ‏ظهورها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏خطوات علاج فراغات الشعر وأسباب ظهورها، ‏تعتبر فراغات الشعر من أكثر الأمور التي يعاني منها الكثير من الرجال والنساء وبالتالي تتسبب في التأثير على المظهر الخارجي، وبالتالي يبدوان بالبحث عن أسباب ظهور فراغات الشعر وطرق علاجها بشكل آمن، لهذا سوف نوضح من خلال مقال اليوم أسباب فراغات الشعر وطرق علاجه بشكل آمن.

‏أسباب فراغات الشعر

‏يعاني الكثير بسبب تساقط الشعر في بعض الأماكن ولكن لا يعلمون الأسباب الرئيسية في حدوث هذا الأمر وذلك يحدث بسبب الإصابة بداء الثعلبة وتكون عبارة عن بقع دائرية صغيرة، ويمكن أن ينمو الشعر بعد عدت شهور أما تغلبت الصدمة تحدث بسبب عمل تسريحة ذيل الحصان والضفائر تكون بإحكام شديد للغاية.

‏عند الإصابة بالصلع في الشعر يكون عبارة عن اضطراب عقلي يقوم هذا الشخص بإزالة الشعر أو الاصابة بمرض الزهايمر الثانوي أو التيتينه أو سعفة ‏الرأس.

‏خطوات علاج فراغات الشعر

‏عند حدوث تساقط الشعر بسبب الاصابه بمرض فيسيكون ينبغي علاج هذا المرض بشكل سريع لأن هذا العلاج يشمل أدوية قمع جهاز المناعة والالتهابات مثل دواء ‏بريدنيزون، ‏أما اذا تساقط الشعر بسبب دواء محدد ينبغي التوقف عن استخدامه لمدة ثلاثة اشهر على الاقل وأخبار الطبيب المختص ويوجد بعض الأدوية التي يتم استخدامها لعلاج صلع الرأس مثل دواء المينو كسيديل ‏حيث يحتاج هذا الدواء لمدة 6 أشهر على الأقل حتى يمنع تساقط الشعر ويبدأ في النمو مرة أخرى.

‏دواء فيناستريد، ‏يتم استخدام والنجار للتخلص من الفراغات الموجودة في الشعر ولكنه لا يكون مناسب للرجال الذين تعدت أعمارهم عن 60 عام.