نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار منيو مطعم البيك لمحبي الفراخ والأطعمة البحرية لا تفوتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن مطعم البيك هو واحد من المطاعم المميزة والتي لها أسم كبير في مجال الأطعمة، كما يحرص مطعم البيك على تقديم قائمة طعام متنوعة وشهية، وذلك تحت شعاره الشهير اممممممم واو، ستجد تشكيلة كبيرة من الأطعمة المختلفة فإن كنت من محبي الفراخ أو الأطعمة البحرية أو كنت من محبي الحلويات والمشروبات المنعشة فستجده في مطعم البيك.

منيو مطعم البيك.

إن الدجاج في مطعم البيك له مكانة خاصة يستمتع بها كل عاشقي الدجاج، فهناك مجموعة كبيرة من الخلطات السرية والمتنوعة اللذيذة، وهناك الكثير من المقبلات الجانبية، ستكون تجربة مميزة لكل عشاق الدجاج.

مكونات وجبة البيك بيك سبايسي : تتكون وجبة البيج بيك سبايسي من صدر دجاج كبير من دجاج البيك الشهي، وسلطة الملفوف المميزة بالبيك، مع خيار مخلل فاخر، وسلطة البيك المميزة كل ذلك بـ 11.5 ريال سعودي.

مكونات وجبة دجاج البيك بيك: تتكون وجبة دجاج البيج بيك من صدر دجاج كبير من دجاج البيك المميز، وتحتوي على 4 وهناك وجبة 8 قطع دجاج، تأتي مع البطاطس وصلصة الثوم اللذيذة، والخبز، كما أن تتوفر من تلك الوجبة مذاق حار بنفس الأسعار.

سعر وجبة الأربع قطع 14 ريال .

سعر وجبة أل 8 قطع 25.5 ريال سعودي.

منيو البيك للدجاج

دجاج البيك المسحب: تتكون وجبة المسحب من دجاج البيك من عدد سبعة أو عشرة من مسحب الدجاج، وتحتوي على البطاطس والخبز وأثنين من صلصات البيك اللذيذة وفقًا لاختيارك، يوجد بها صلصة ثوم أو صلصة مسحب، سعر وجبة دجاج البيك المسحب عدد سبعة قطع 10.50 ريال سعودي، سعر وجبة دجاج البيك المسحب عدد عشر قطع 14 ريال سعودي.

البيك لوجبات المأكولات البحرية

سعر ساندويتش فيليه السمك من البيك: يقدم الساندويتش مفرد ممن البيك وذلك بسعر 6 ريال سعودي، وإن كان مع بطاطس وأي مشروب غازي وذلك بسعر 11 ريال سعودي.

سعر وجبة الجمبري الجامبو من البيك: سعر وجبة الجمبري من البيك عدد 8 قطع 29 ريال سعودي

سعر وجبة الجمبري من البيك عدد 10 قطع 40.50 ريال سعودي.

وهناك الكثير والكثير من أطعمة البيك المميزة في أنتظارك