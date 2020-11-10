عروض هايبر لولو الأسبوعية تحطيم الأسعار خصومات تصل ل 60% عروض الجمعة البيضاء

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عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو من السلاسل التجارية المعروفة على نطاق واسع في المنطقة العربية وشرق آسيا، حيث يقدم هايبر لولو أفضل الخدمات المتميزة التجارية في البيع بأسعار الجملة والتجزئة بأفضل الأسعار المخفضة، كما تقدم سلسلة فروع هايبر لولو عروض وخصومات على جميع منتجاتها بمناسبة الجمعة البيضاء أقوي عروض السعودية. عروض هايبر لولو عروض هايبر لولو على زجاجة صويا صوص 400 جم السعر 22.95 ريال سعودي.

مشروب الأرز برو السعر 22.95 ريال سعودي.

سبتان فيجان السعر 11.95 ريال سعودي.

فيجن برجز الزيتون السعر 13.95 ريال سعودي.

فيجان فِيولايف السعر 15.50 ريال سعودي.

حليب جوز الهند كوكو السعر 16.95 ريال سعودي.

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قلاية بطاطس كهربائية السعر 379 بدلاً من 659 ريال سعودي.

مقلاة كهربائية مقاس 24 ماركة زيتوكس السعر 299 ريال سعودي.

منقى هواء السعر 900 بدلاً من 1429 ريال سعودي.

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عروض لولو هايبر ماركت علي تاب تو 2 السعر 499 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي S السعر 2300 ريال سعودي.

جوال سامسونج جلاكسي آي السعر 900 ريال سعودي.

جوال سامسونج نوت 10 السعر 2599 ريال سعودي.

جوال سامسونج نوت 8 السعر 1469 ريال سعودي.

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