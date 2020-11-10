عروض جرير المميزة على الجوال خصومات هائلة تصل ل 55% تخفيضات جرير الأسبوعية jarir.com

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جوال سامسونج جالكسي نوت 20 التْرا، سعة الذاكرة 256 جيجابايت، اللون برونزي، من فئة الجيل الخامس 5G، فقط بسعر 3999 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة، بالإضافة إلى هدية بقيمة 1250 ريال سعودي عبارة عن سامسونج بطاقة عناية نوت 20.

عروض جرير جوال سامسونج جالكسي نوت 20 التْرا، سعة الذاكرة 512 جيجابايت ،أسود ، الجيل الخامس 5G، بسعر 4799 ريال سعودي شامل الضريبة، بالإضافة إلي هدية بقيمة 1250 ريال سعودي عبادة عن سامسونج بطاقة عناية بالشاشة نوت 20.

خصومات جرير جوال سامسونج جالكسي نوت 10 بلس، سعة الذاكرة 256 جيجابايت، اللون أبيض أورا، من فئة الجيل الرابع 4G، بسعر 2599 ريال سعودي فقط ‏شامل قيمة الضريبة. تخفيضات جرير للجوال تخفيضات جرير على جوال هواوي بي 40 برو بلس، سعة ذاكرة 512 جيجابايت، اللون أبيض سيراميك، من فئة الجيل الخامس 5G، فقط بسعر 4499 ريال سعودي شامل قيمة الضريبة، بالإضافة إلى هدية بقيمة 1399 ريال سعودي عبارة عن هواوي ساوند اكس سماعة بلوتوث.

جوال سامسونج جالكسي زد فلّيب، سعة الذاكرة 256 جيجابايت، اللون أرجواني ميرور، من فئة الجيل الرابع 4G، فقط بسعر 3799 ريال سعودي ‏شامل الضريبة.

جوال سامسونج Galaxy S10+ (Dua، سعة الذاكرة 128 جيجابايت، اللون أخضر زجاجي، من فئة الجيل الرابع 4G، فقط بسعر 2299 ريال سعودي، يشمل قيمة الضريبة.

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