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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم الأسبوعية هدايا مجانية وخصومات تصل ل 60% لمدة 3 أيام فقط في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم othaimmarkets من الأسواق الموجودة المشهورة في المملكة العربية السعودية وانتشرت على نطاق واسع، وتواصلت أسواق العثيم في عمل العروض والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية والمنزلية السلع الغذائية، توسعت عدد فروع أسواق عبد الله العثيم نحو 183 فرع في المملكة السعودية وبلغ نحو 33 فرع في أنحاء جمهورية مصر العربية، تخفيضات أسواق العثيم من 2 نوفمبر حتى 15 نوفمبر 2020.
عروض أسواق العثيم
عروض أسواق العثيم التي نالت إعجاب الكثير من العملاء والمستهلكين في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك لما قامت به من عروض حيث أنها فعلت خدمات الأون لاين والتسوق عبر الإنترنت تستطيع شراء كافة احتياجاتك من الموقع الإلكتروني أسواق العثيم.
تخفيضات العثيم لنوفمبر
- othaimmarkets.comعلى حلة ضغط سعة 6 لتر ماركة زيتوكس سعة 5 لتر السعر 399 ريال سعودي.
- مقلاة ماركة زيتوكس مقاس 24 بالغطاء السعر 299 ريال سعودي.
- فلتر 5 مراحل ماركة تانك باور بلس السعر 525 ريال سعودي.
- فلتر 3 مراحل و 3 شمعات هدية ماركة تانك باور السعر 339 ريال سعودي
- براد كلاسيك بسعة 1.5 لتر ماركة زيتوكس السعر 219 ريال سعودي
- مقلاة بدون زيت السعر 500 ريال سعودي.
تنزيلات العثيم الأسبوعية
عملت أسواق العثيم على إرضاء جميع متطلبات العملاء بكل الطرق:
- تخفيضات العثيم على شاي المناعة أيزيس 20 فلتر السعر 12.45 بدلاً من 6.50 ريال سعودي.
- حلاوة الأصلي 800 جرام السعر 35.95 بدلاً من 39.95 ريال سعودي.
- كورن فيلكس 500 جم تيميز السعر 41.95 بدلاً من 47.95 ريال سعودي.
- عسل نحل إيزيس برس السعر 69.95 بدلاً من 74.95 ريال سعودي.
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