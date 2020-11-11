نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو مطاعم البيك السعودية عروض وهدايا مجانية علي جميع وجبات البيك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض منيو البيك سلسلة مطاعم البيك في المملكة العربية السعودية قامت بعمل منيو الوجبات السريعة في مطاعم البيك ويحتوى المنيو على قائمة من الوجبات وتشمل كافة أنواع الوجبات المأكولات والدجاج و العصير والحلويات مع عمل العروض على كل الوجبات.

عروض منيو البيك

وجبة دجاج البيك 8 قطع مع الخبز وصلصة الثوم اللذيذة و البطاطس سعر الوجبة فقط 14 ريال سعودي.

وجبة دجاج المسحب، المكونة من 10 قطع من مسحب الدجاج والبطاطس ونوع سلطة اختياري والخبز و سعر الوجبة فقط 10.50 ريال سعودي.

وجبة البيك البيج تتكون من صدور دجاج كبيرة و سلطة الكلو سلو و وصلصة البيك المميزة والخيار المخلل سعر الوجبة فقط 11.50 ريال سعودي.

وجبة دجاج فيليه برجر مع الخبز والبطاطس ومشروب غازي سعر الوجبة فقط بسعر 14 ريال سعودي.

وجبة البيك حار البيج تتكون من صدر دجاج أو اوراك و الخيار المخلل و سلطة الكلو سلو و وصلصة البيك المميزة سعر الوجبة فقط 11 ريال سعودي.

وجبة دجاج المسحب 10 قطع فقط بسعر 14 ريال سعودي.

منيو البيك للمشروبات

منيو البيك يحتوى على الكثير من العصائر الطبيعية مثل: عصير التفاح، عصير المانجو، عصير البرتقال، كوكتيل، سعر كوب العصير 1.5 ريال سعودي.

المشروبات الغازية: بيبسي دايت، بيبسي، ميرندا، سفن أب، العبوة فقط بسعر 2.5 ريال سعودي.

منيو مطاعم البيك السعودية

شيش طاووق ساندوتش بسعر 5 ريال سعودي.

صن دي لايت، ساندوتش بسعر 5 ريال سعودي.

صن دي حار، ساندوتش بسعر 5 ريال سعودي.

دجاج مسحب بيج بيك ساندوتش بسعر 10 ريال سعودي.

دجاج برجر فيليه ساندوتش بسعر 3 ريال سعودي.

دجاج مسحب الوجبة بسعر 9 ريال سعودي.

برجر فيليه كومبو سعر الساندوتش بسعر 7 ريال سعودي.

منيو البيك للمأكولات البحرية