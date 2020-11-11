عروض جرير على الجوال واللاب توب عروض نهاية العام خصومات تصل ل 60% أقوي عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض جرير على الجوال من المتاجر الكبيرة الموجودة في المملكة العربية السعودية، مع بداية العام الدراسي الجديد قامت بعمل العديد من العروض على مستلزمات المكتبات والإلكترونيات وقامت مكتبة جرير بعمل العروض والتخفيضات على المستلزمات الدراسية والمدرسية وما يحتاج إليه الطلاب من أدوات والكتب للكبار والصغار وألعاب. عروض مكتبة جرير للجوال عروض الجوالات في جرير هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 مساحة 256 جيجا بسعر 7.999 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 مساحة 256 جيجا بسعر 4.999 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي S 20 مساحة 128 جيجا بسعر 2.999 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالاكسي نوت 20 مساحة 512 جيجا بسعر 5.500 ريال سعودي.

هاتف هونر 10 آي مساحة 128 جيجا بسعر 750 ريال سعودي.

هاتف أوبو رينو 3 مساحة 128 جيجا بسعر 1.250 ريال سعودي. تخفيضات جرير للإلكترونيات عروض جرير الأسبوعية على حقيبة سفر جي بي لون أسود بسعر 219 ريال سعودي.

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