نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داود الأسبوعية على السلع الغذائية عروض وهدايا مجانية نوفمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داود الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، وذلك تبدأ العروض من 8 نوفمبر حتى 15 نوفمبر في عام 2020 في جميع الفروع، أسواق بن داود قامت بعمل التخفيضات والتخفيضات على منتجات الألبان والأجبان والسلع الغذائية، والدواجن واللحوم والأسماك، والمجمدات، الخضار والفاكهة. عروض بن داود الأسبوعية عروض بن داود على إنجلش كيك شيكولاتة فقط بسعر 14.95 ريال سعودي.

كيك الشيكولاتة بروفترول بحجم 20 سم، فقط بسعر 65.00 ريال سعودي.

برنسيس كيك الشيكولاتة بمقاس 24 سم، فقط بسعر 87.00 ريال سعودي.

نيوتيلا كيك موس بحجم 20 سم، فقط بسعر 79.00 ريال سعودي.

اكلير شيكولاتة فقط بسعر 4.95 ريال سعودي.

مناقيش شيكولاتة فقط بسعر 4.95 ريال سعودي.

كب كيك شيكولاتة إنجلش عبوة 6 قطع بسعر 6.95 ريال سعودي.

قطعتين مفن كرسبي فقط بسعر 6.95 ريال سعودي. عروض بن داود للسلع الغذائية تخفيضات بن داود اليوم على ليبتون شاي 100 كيس فقط بسعر 11.95 ريال سعودي.

شاي ليبتون عبوة كبيرة وزن 400 جرام، فقط بسعر 12.95 ريال سعودي.

شاي أخضر عادي، نعناع، ليمون ليبتون 100 عبوة كيس فقط بسعر 16.95 ريال سعودي.

حليب عدني أبو القوس 4 عبوات وزن 170 جرام، فقط بسعر 9.50 ريال سعودي.

المراعي حليب مكثف مُحلي، وزن 397 جرام، فقط بسعر 5.95ريال سعودي.

ليبتون شاي أحمر، 100 كيس، بسعر 14.50ريال سعودي.

نوتِريدر حليب مركز 3 عبوات وزن 400 جرام، فقط بسعر 8.95ريال سعودي. تخفيضات بن داود عروض أسواق بن داود على تفاح أخضر سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.

خس سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.

عنب أحمر سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي.

بصل أحمر سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي.

خصومات بن داود كاكا سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي.

ليمون صغير سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي.

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