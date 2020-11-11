نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية على اللحوم والفراخ عروض مميزات وخصومات هائلة نوفمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الطازج اليوم يأتي في مقدمة أفضل قوائم العروض والتخفيضات من بنده على كل المنتجات والسلع الغذائية، يقوم العاملين في فروع هايبر بنده بتوفير أفضل التخفيضات و العروض قد تصل إلى 30%. عروض بنده الطازج اليوم تخفيضات هايبر بنده على التفاح تشيلي وإيطالي حجم كيلو فقط 5.50 ريال سعودي.

سعر برتقال حجم كيلو فقط 6.95 ريال سعودي.

سعر رمان يمني حجم كيلو فقط 5.95 ريال سعودي.

سعر كيوي يوناني حجم كيلو فقط 7.95 ريال سعودي.

سعر أناناس فلبينى حجم كيلو فقط 5.95 ريال سعودي.

سعر عنب أحمر حجم كيلو فقط 7.95 ريال سعودي.

سعر جوافه مصري حجم 2 كيلو فقط 9.50 ريال سعودي.

سعر أفوكادو حجم كيلو فقط 8.95 ريال سعودي. تخفيضات هايبر للحوم عروض بنده على كفتة بقرى برازيلي حجم كيلو فقط 27.95 بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

خصومات بنده سعر لحم جملى بدون عظم حجم كيلو فقط 38.95 بدلاً من 53.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده سعر إسكالوب بقرى حجم كيلو فقط 34.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.

سعر لحم بقرى مفروم برازيلي حجم كيلو فقط 21.95 بدلاً من 26.95 ريال سعودي.

سعر لحم جملى بالعظم قطع حجم كيلو فقط 28.95 بدلاً من 43.95 ريال سعودي.

سعر أجنحة دجاج اليوم حجم كيلو فقط 8.75 بدلاً من 10.75 ريال سعودي.

سعر أرجل دجاج التنمية حجم 500 جرام فقط 6.50 ريال سعودي.

سعر دجاجة متبلة حجم كيلو حار أو باربكيو فقط 14.95 بدلاً من 18.25 ريال سعودي.

سعر أوراك دجاج اليوم حجم 500 جرام فقط 6.95 بدلاً من 11.50 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده الأسبوعية على اللحوم والفراخ عروض مميزات وخصومات هائلة نوفمبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.