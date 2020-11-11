نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كارفور السعودية الأسبوعية اليوم احتفالات Carrefoursaudi العيد السنوي 16 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتفل كارفور السعودية بالعيد السنوي السادس عشر ويقدم عروض كارفور السعودية الأسبوعية اليوم 11 نوفمبر 2020 وحتى 17 نوفمبر 2020 بمجموعة من عروض كارفور المميزة، وتخفيضات لا مثيل لها، حيث يهتم هايبر كارفور مع احتفالات أعياده السنوية في مصر والسعودية وكل فروعه بجميع الدول، لمشاركة المواطنين والوافدين على تقديم أفضل العروض والخصومات، لذلك وضعت مجلة كارفور للعيد 16 تتضمن قيمة المنتج قبل وبعد الخصم، ونقدم لكم في ثقفني تلك المجلة لتصفحها، وموقع كارفور الذي يسمح بالشراء أون لاين.

عروض كارفور السعودية الأسبوعية اليوم

تنطلق من اليوم الأربعاء 11-11-2020 عروض لولو جدة وتبوك وما بها من تخفيضات بمناسبة الجمعة البيضاء (black friday)، وكذلك عروض كارفور الأسبوعية (الجمعة البيضاء) وما بها من منتجات كثيرة لا غنى عنها في كل بيت، والكافة يحتاج إليها، وتلك العروض في كافة الفروع بأنحاء المملكة، حيث نجد:

عروض كارفور الرياض

عروض كارفور الخبر

عروض كارفور جدة

عروض كارفور بالمدينة المنورة

عروض كارفور الدمام

عروض كارفور هايبر ماركت

عروض كارفور المدينة المنورة

عروض كارفور الاحساء

عروض كارفور الجوف

كارفور بريدة

احتفالات Carrefoursaudi العيد السنوي 16

اعتبارا من اليوم 25 ربيع أول وحتى 2 ربيع آخر 1422 هـ، يتوفر لدى فروع كارفور السعودية عروض كارفور احتفالا بمرور 16 عام على المشاركة التي بدأت عام 2004، حيث تحل الذكرى السنوية 16 لكارفور بالمملكة العربية السعودية، Carrefoursaudi ، وبهذه المناسبة يقدم تخفيضات كبيرة مستمرة من اليوم وحتى 17 نوفمبر المقبل، أو حتى نفاذ الكمية، عليكم بسرعة معرفة المنتجات المعروضة والحصول عليها.

مجلة كارفور السعودية

نقدم لكم مجلة كارفور، وما به من تخفيضات وعروض كارفور بالسعودية بجميع المدن :

كما نرى فإن عروض كارفور متنوعة وتهم كل بيت فهي تشتمل على:

مأكولات

منظفات منزلية

جبن بمختلف أنواعها، معجنات،

شوربة خضار، لحوم وفراخ واسماك

أدوات تجميل

مشروبات ساخنة

كثير من العروض تجدها في كارفور بالسعودية، وهناك خدمة الشراء أون لاين من خلال متاجر كارفور عبر الموقع الإلكتروني السابق، والتوصيل مجاني لطلبات الأونلاين.