نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد البلاك فرايدي 2020 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد البلاك فرايدي 2020 ، من أكثر المواعيد التي ينتظرها الكثير من المواطنين، حيث يقوم أصحاب المحلات والمتاجر الإلكترونية بتقديم عروض مميزه على الخدمات والمنتجات المختلفة مثل الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية والهواتف المختلفة من شركة ايفون أو هواوي أو شاومي والملابس والأكسسوارات .

ولأن هذه المناسبة تشغل الكثيرين من الدول العربية والأجنبية يقومون أصحاب المحلات في سباق لتقديم عروض أفضل لتحقيق أقصي أستفادة للمستهلكين ولزيادة نسبة مبيعاتهم، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على موعد البلاك فرايدي 2020 ، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

البلاك فرايدي

أطلق على هذا اليوم أكثر من مسمي في البلاد العربية يعرف باسم الجمعة البيضاء وفي الدول الأجنبية البلاك فرايدي ، موعد البلاك فرايدي 2020 يأتي في يوم الجمعة نهاية شهر نوفمبر الذي يأتي بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل الكثير من المحلات والمتاجر الإلكترونية بتقديم العروض والخصومات لزيادة نسبه المبيعات الخاصة بهم حيث يقوم أغلب الناس بشراء هدايا عيد الميلاد ورأس السنة للاستفادة من تلك العروض الإغرائية .

موعد البلاك فرايدي 2020

يوم البلاك فرايدي هو من أهم المناسبات التي ينتظرها الكثيرين بشغف، ومن اهم مواسم التخفيض والعروض والخصومات الجبارة في جميع أنحاء العالم، يأتي يوم البلاك فرايدي الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر الموافق يوم 27 من شهر نوفمبر حيث باقي من الزمن على هذا اليوم 17 يوما فقط، ولكن بعض المتاجر تبدأ في عروض الجمعة البيضاء من أول جمعه من شهر نوفمبر، وبعض المتاجر تقدم العروض حتي أخر يوم جمعه من شهر نوفمبر .

نصائح لاستغلال عروض البلاك فرايدي 2020

إذا كنت تنوي الشراء في يوم البلاك فرايدي فيوجد بعض النصائح المهمة والمفيدة لتحقق أقصى استفادة من تلك العروض الجبارة المقدمة من أصحاب المحلات والمتاجر الإلكترونية وها هي النصائح :

أولا قبل شراء العروض يجب عليك كتابة قائمة لمشترياتك التي تحتاج إليها لتجنب العروض الإغرائية التي تشتريها بدون استفادة منها لأنك ليست بحاجه إليها فقط تنساق وراء مشاعرك ناحية العروض الإغرائية الجذابة .

بعد كتابة قائمة مشترياتك قم بشرائها من مكان واحد لتتجنب دفع قيمة شحن مرتفعه .

قبل أن يأتي موسم البلاك فرايدي أبحث عن أسعار المنتجات للتأكد من وجود تخفيضات حقيقية .

حدد ميزانية معينة لشراء احتياجاتك من العروض لكي لا تقوم بتبديد الميزانية الخاصة بك .

قبل الشراء تأكد من وجود سياسة الاسترجاع أو الاستبدال لا ربما لا يعجبك المنتج .

تأكد من عدم وجود عيوب في المنتج لكي لا تصدم بعد الشراء بوجود عيوب في المنتج الذي قمت بشراؤه .

الآن قد نكون وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم موعد البلاك فرايدي 2020 وأهم النصائح التي يجب أن تعرفها قبل شراء العروض .