نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تنظيف الميكرويف بطريقه سهله وازالة رائحة والحروق في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏خطوات تنظيف الميكروويف بطريقة سهلة لازالة رائحة والحروق، ‏تستخدم العديد من ربات المنزل جهاز الميكرويف في المطبخ لتسخين الأطعمة وطهيها بشكل دائم ومستمر، وبالتالي تتكون الدهون والزيوت داخل وخارج الميكروويف وبالتالي تحاول تنظيفه ولكنه يحتاج الكثير من الوقت والمجهود الشاق لتنظيفه بشكل جيد، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم خطوات تنظيف الميكرويف بمكوناته خطوات سهلة ومكونات متوفرة لديك في المنزل.

‏خطوات تنظيف الميكروويف

‏المكونات، ‏كوب ماء واثنين عصير ليمون وكوب خل أو اسفنجه لتنظيف وبرتقال مقطعة إلى نصفين أو يمكن استخدام ليمون.

‏طريقة تنظيف الميكرويف

‏أولا يتم تجهيز وعاء متوسط وأضافة في الليمون والماء وإضافة الخل وتقليب المكونات ثم اضافة البرتقال أو الليمون بعد ذلك تقوم بتشغيل الميكرويف لمدة دقيقتين بعد ذلك قومي بفتح الميكرويف وسوف تلاحظين امتلائه بالأبخرة، قومي بتجهيز طبق الليمون والماء وفصل الكهرباء وانتظري ثواني حتى تهدأ الحرارة ثم ابدئي بمسح السائل من الداخل منديل الإسفنجي، وسوف تلاحظين أن الدهون يمكنك إزالتها بكل سهولة واستنيمري في تنظيفها حتى يصبح نظيف جداً.

يمكنك استخدام هذه الطريقة في كل مرة حتى تقوم بتنظيف الميكرويف ويفضل تنظيفه بشكل يومي لمنع تراكم الدهون والزيوت عليه ويصعب عليك تنظيفه، وبالتالي يأخذ الكثير من الوقت والتعب عند تنظيف في كل مرة أو يمكنك تنظيفه كل أسبوع بهذه الطريقة حتى يصبح نظيف بشكل دائم.