نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتالوج تخفيضات بنده الجديد لهذا الأسبوع بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم كتالوج تخفيضات بنده الجديد لهذا الأسبوع بالصور، العروض التي نقدمها من خلال هذا المقال يمكن الحصول عليها من جميع فروع شركة بنده هايبر بالمملكة السعودية العربية، العروض سارية من 11/11/2020 إلى 17/11/2020، تخفيضات مميزة على اللحوم الطازجة بجميع أنواعها، وعلى منتجات الألبان، والسلع الغذائية الهامة، وجميع المنظفات الخاصة بتنظيف المنزل والملابس، والبشرة واليدين والجسد، واللحوم المجمدة بأنواعها.

كتالوج تخفيضات الجديد لهذا الأسبوع بالصور

جمعنا لكم الصور الخاصة بأحدث كتالوج تخفيضات بنده الأسبوعي، كما سوف نعرض لكم بعض الأسعار الخاصة بأهم المنتجات الضرورية التي يحتاج لها كل مواطن، يمكن الحصول على جميع العروض المذكورة أو الموجودة بالصور من أي فروع من فروع بنده هايبر بالمملكة السعودية.

كتالوج تخفيضات الجديد لهذا الأسبوع بالصور تخفيضات اللحوم

يمكنك شراء كيلو لحم مفروم بقري بسعر 29.95 ريال بدلاً من 42.92، كيلو لحم بقري مقطع مكعبات بسعر 34.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال، كيلو إسكالوب لحم بقري بسعر 42.95 بدلاً من 59.95 ريال، أفخاد دجاج طازجة من شركة التنمية وزن 450 جرام بسعر 6.50 بدلاً من 8.50 ريال، أقدام دجاج طازجة من شركة الوطنية وزن 450 جرام بسعر 7.95 ريال بدلاً من 10.50، قطع دجاج طازج مشكل من شركة التنمية وزن 900 جرام بسعر 8.50 ريال بدلاً من 12.95.

تخفيضات بنده هايبر على المنظفات

لتر صابون سائل ماركة بنده لغسيل الصحون بسعر 8.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال، سائل لتبييض وتعطير الملابس من بنده بسعر 9.95 ريال فقط، مسحوق لتنظيف الملابس من أريال وزن 7 كيلو بسعر 59.95 ريال بدلاً من 126.95 ريال، سائل لتعطير وتنعيم الملابس من comfort برائحة الندى أو الزهور وزن 3 لتر بسعر 20.95 بدلاً من 30.95، مسحوق لتنظيف الملابس ماركة بونكس وزن 5 كيلو بسعر 36.95 ريال بدلاً من 45.95 ريال، بخاخ يعمل على إزالة الشحوم ماركة smac وزن 650 مل بسعر 12.95 ريال بدلاً من 19.95.

تخفيضات منتجات العناية بالذات

بديل للزيت + بخاخ للعناية بالشعر من بانتين بسعر 29.95 ريال بدلاً من 36.25، يمكنك الحصول على عدد 2 زجاجة شامبو ماركة كلير وزن 700 مل بسعر 32.95 ريال بدلاً من 69.90 ريال، كريم فاتيكا لتصفيف الشعر وزن 210 مل بسعر 13.95 ريال بدلاً من 27.90 ريال، شامبو برت بلس وزن 1000 مل بسعر 26.95 ريال بدلاً من 31.95.

تخفيضات السلع الغذائية

يقدم بنده هايبر تخفيضات مميزة على جميع السلع العذائية لمعرفة الأسعار أنظر إلى الصور.