نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الإلكترونيات اكسترا السعودية وخصومات هائلة على الشاشات طوال موسم التخفيضات السنوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الإلكترونيات اكسترا السعودية تشمل عروض على الشاشات وأكسسوراتها، أجهزة الكمبيوتر ومستلزماته، سماعات، مكبرات للصوت، وكل ما تحتاجه من إلكترونيات تجده في عروض اكسترا السعودية بمناسبة موسم التخفيضات السنوية الذي يستمر طوال شهر نوفمبر وينتهي تحديدًا في يوم السبت 28 نوفمبر.

عروض الإلكترونيات اكسترا السعودية

تعرفوا على أقوى عروض الإلكترونيات اكسترا السعودية، بخصومات هائلة تصل إلى 50% على أسعار الإلكترونيات فقط في عروض اكسترا.

عروض الشاشات في اكسترا السعودية

شاشة تلفزيون اندرويد، 75 بوصة، بسعر 3299 ريال سعودي بدلًا من 6599 ريال سعودي، وبسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 4999 ريال سعودي حجم 70 بوصة، وبسعر 1799 ريال سعودي بدلًا من 3599 ريال سعودي حجم 65 بوصة، وبسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي حجم 55 بوصة.

شاشة تلفزيون سوني اندرويد، 75 بوصة، بسعر 5299 ريال سعودي بدلًا من 9999 ريال سعودي، وبسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 6999 ريال سعودي حجم 65 بوصة، وبسعر 7999 ريال سعودي بدلًا من 15999 ريال سعودي حجم 85 بوصة.

شاشة تلفزيون LG OLED، حجم 55 بوصة، بسعر 4999 ريال سعودي بدلًا من 9999 ريال سعودي، وبسعر 8199 ريال سعودي بدلًا من 16399 ريال سعودي حجم 65 بوصة، وبسعر 13499 ريال سعودي بدلًا من 26999 ريال سعودي حجم 77 بوصة.

عروض الإلكترونيات اكسترا السعودية وخصومات على الألعاب وأدواتها

XBOX ONE S، بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 1387 ريال سعودي، 1 تيرابايت.

بلاي ستيشن 4، 500 جيجا، بالإضافة إلى 3 ألعاب شيقة وهما Spider man, uncharted, ratchet&clank، وكل ذلك فقط بسعر 1459 ريال سعودي بدلًا من 1674 ريال سعودي.

كابل شحن لبلاي ستيشن 4، طول 3 متر، بسعر 29 ريال سعودي بدلًا من 39 ريال سعودي.

سماعات العاب للمحترفين بمواصفات مختلفة بسعر 189 ريال سعودي للسماعة الواحدة بدلًا من 259 ريال سعودي.

وفي النهاية نحرص على تقديم كل ما يتعلق بعروض الجمعة البيضاء، وأيضًا تخفيضات البلاك الفرايدي، وأجدد عروض موسم التخفيضات السنوية، وتابعونا لتكونوا على علم بكافة مستجدات العروض.