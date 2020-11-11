نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض الوفر والتنزيل من أسواق هايبر الدانوب السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التوفير من أسواق الدانوب بالسعودية، تُعد شركة الدانوب تبعاً لما قاله الرئيس التنفيذي لأسواق الدانوب وشركة بن داود القابضة، أن المجموعة تمتلك إحدى أكبر سلاسل البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، فهي تمتلك ما يقارب 70 متجراً، يعمل فيهم حوالي 10 آلاف موظف، كما سجلت مبيعات الشركة زيادة ملحوظة خلال عام 2019، وتحرص الشركة دائماً على مراجعة سياستها ومتطلباتها التمويلية، لتتمكن من اغتنام كافة الفرص المتوفرة في السوق. عرض الخصم من الدانوب السعودية على الأجبان جبن شيدر فود ستور، سعة العبوة واحد كيلو، سعر العبوة (37.5)ريال سعودي.

جبن بارميزان إيطالى، سعة العبوة واحد كيلو، سعر العبوة (69.00)ريال سعودي.

جبن حلوم قبرصي، سعة العبوة واحد كيلو، سعر العبوة (25.95)ريال سعودي.

جبن بيضاء اسكنراني/ دمياطي سنابل الخير، سعة العبوة واحد كيلو، سعر العبوة (17.95)ريال سعودي.

جبن بدر قليل الدسم/قليلة الملح، سعة العبوة واحد كيلو، سعر العبوة (23.95)ريال سعودي.

لبنة غزال، سعة العبوة واحد كيلو، سعر العبوة (18.95)ريال سعودي.

زبدة غير مملحة، سعة العبوة واحد كيلو، سعر العبوة (9.95)ريال سعودي. عروض الوفر من الدانوب الاقتصادية على المعلبات زيت جوز الهند عضوي بكر، سعة العلبة 500 مللي، سعر العلبة (44.95)ريال سعودي.

سمن طبيعي نقي المراعي، سعة العلبة 800 جرام، سعر العلبة(28.95)ريال سعودي.

مخلل متنوع، سعة العلبة واحد كيلو، سعر العلبة (13.50)ريال سعودي.

ريكو طماطم مقشرة، سعة العلبة 400 جرام، سعر العلبة (3.50)ريال سعودي.

طماطم مقطعة شرائح، طماطم مقطعة، سعة العبوة 400 جرام، سعر العلبة (4.95)ريال سعودي.

حمص، الفاصوليا المطبوخة، الفاصوليا الحمراء، الفاصوليا البيضاء، سعة العلبة 400 جرام، سعر العلبة (3.95)ريال سعودي.

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