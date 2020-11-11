عروض هايبر لولو خصومات وعروض البلاك فرايداي تصل 50%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو نقدم لكم أفضل عروض هايبر لولو الدمام، والتي تحتوي على تخفيضات رائعة تستمر معكم لمدة ثلاثة أيام متتالية بداية من يوم الأربعاء الموافق 18 من ربيع الأول 1442 هـ، 4 من شهر نوفمبر لِسنة 2020م، وتقدم عروض لولو المميزة والقوية في الكثير من المنتجات المتنوعة، وعالية الجودة لتلبية كل احتياجات المنزل، بأسعار تناسب جميع الفئات، فترة الاستفادة من عروض لولو الدمام تستمر من يوم الأربعاء 18 من شهر ربيع الأول 1442 هـ، 4 من نوفمبر الحالي، على أن تنتهى فى يوم الثلاثاء 24 من ربيع أول، 10 من شهر نوفمبر الحالي. عروض هايبر لولو عروض لولو تحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات مثل: بيردكس دجاج شواء 900 جرام * 10، فقط بسعر 99.95 ريال سعودي.

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