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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجمعه البيضاء هايبر بنده السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض الجمعه البيضاء هايبر بنده السعودية تتضمن اقوي الخصومات ونبدأها بالعروض الطازجة على جبنة إيدام بريزيدن ب 27.95 ريال للكيلو، 500 جم من خليط كيك فوستر كلاركس ب 5.95 ريال، بدلا من 11.95 ريال، وكرتون دوريتوس يتكون من 12 حبة ب 9.95 ريال، بدلا من 13.75 ريال، 5 حبات من شوكولاته باونتي ب 9.95 ريال، 5 حبات جلاكسي وزن 30 جم ب 11.50 ريال، بدلا من 16.50 ريال، كريمة البندق من بنده وزن 350 جم ب 7.50 ريال، بدلا من 15.25 ريال، حبة من زيت النخيل النباتي وزن لتر ونص ب 9.50 ريال، بدلا من 13.25 ريال، طحين فاخر كويتي كيلو 3 حبات ب 9.95 ريال، بدلا من 13.50 ريال، طماطم كاتشب هاينز عبوة ضاغطة وزن 570 جم ب 9.95 ريال، بدلا من 16.50 ريال.
عروض الجمعه البيضاء هايبر بنده السعودية
450 جم من صدور ساديا بدون عظم أو جلد ب 11.95 ريال، بدلا من 17.95 ريال، مكرونة فودي أحجام مختلفة 6 حبات ب 20 ريال، بدلا من 31.50 ريال، قهوة مبيضة محلاة نسكافية 30 حبة العبوة ب 24.95 ريال، كيس حليب المراعي المجفف وزن 1800 جم ب 38.95 ريال، بدلا من 65.95 ريال، 12 عبوة واحد لتر من حليب المراعي طويل الأجل ب 39.95 ريال، بدلا من 53.95 ريال، دجاج دو الكرتونة ب 104 ريال تتكون من 10 دجاجات وزن كيلو.
عروض الجمعة البيضاء هايبر بنده الأجبان
سمن نباتي كولينا ب 7.95 ريال، بدلا من 11.95 ريال، جبنة تشدر سادة ب 9.95 ريال، بدلا من 21.95 ريال، جبن براميلي زينة ب 10.95 ريال، بدلا من 32.95 ريال، زيتون سيجالو مغربي ب 19.95 ريال، بدلا من 32.95 ريال، جبنة موزاريلا فرسانا ب 24.95 ريال، بدلا من 41.50 ريال، زيتون كالاماتا يوناني كولوسال ب 24.95 ريال، بدلا من 35.95 ريال.
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