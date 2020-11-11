نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض التقسيط الميسر على السيارات من عبد اللطيف جميل بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التقسيط على السيارات بالسعودية من عبد اللطيف جميل، قامت شركة عبداللطيف جميل بالسعودية للتمويل، بإطلاق عروض جديدة على سيارات تويوتا، وبإمكانك الضغط على زر الإتصال بالشركة، للاستفسار عن هذا العرض، وهذا العرض مقدم من تويوتا بالتعاون مع شركة عبداللطيف جميل للتمويل، حيث يُمكنك اختيار السيارة المناسبة لك، وتعبئة نموذج الطلب للتقسيط، وإرساله مباشرة إلى الشركة، حيث يقوم العاملين على عروض التقسيط بها بدورهم والتواصل معك في أقرب وقت، لإعلامك بالخطوات المتبعة لإكمال عملية التمويل. عروض السيارات تويوتا ياريس الموفرة داخل العرض سيارة تويوتا يارس ستاندٌرد موديل عام 2020 السعر( 45,900) ريال سعودي ، وقيمة القسط الشهري( 988) ريال سعودي.

الدفعة الأولى من القسط (0) ريال سعودي، عدد الأقساط( 60) قسط مقسمة على (60) شهر. سيارة تويوتا يارس واي شركات موديل عام 2020 السعر(49,600) ريال سعودي، قيمة القسط الشهري(1,047) ريال سعودي.

الدفعة الأولى من القسط (0) ريال سعودي، عدد الأقساط(60) قسط مقسمة على(60) شهر. سيارة تويوتا يارس واي 1.5 موديل عام 2020 السعر( 50,100) ريال سعودي، قيمة القسط الشهري( 1,064) ريال سعودي.

الدفعة الأولى من القسط( 0) ريال سعودي، عدد الأقساط (60) قسط، مقسمة على (60 )شهر. عروض الخصم و التوفير السيارات تويوتا كورولا الموفرة الميسرة سيارة تويوتا كورولا موديل XLI 1.6 2020 السعر( 65,500) ريال سعودي، قيمة القسط الشهري( 1,378) ريال سعودي.

الدفعة الأولى( 0) ريال سعودي، عدد الأقساط (60) قسط مقسمة على( 60) شهر. سيارة تويوتا كورولا موديل XLi 1.6 مطور 2020 السعر( 68,600) ريال سعودي، قيمة القسط الشهري( 1,469) ريال سعودي.

الدفعة الأولى( 0) ريال سعودي، عدد الأقساط (60) قسط مقسمة على( 60) شهر.

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