نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث العروض المغرية من هايبر لولو ماركت على السلع لشهر نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الوفر من أسواق لولو هايبر ماركت بالسعودية، تُدير LuLu Group International بشكل أساسي، السلسلة العالمية من السوبر ماركت التي يُطلق عليها اسم “Lulu Hypermarket” وذلك من خلال مجلس التعاون الخليجي (GCC)، ولدى الشركة أكثر من 50000 موظف من مختلف الجنسيات، وتُعد واحدة من أضخم سلاسل محلات البيع بالتجزئة في قارة آسيا، والأكبر على الإطلاق في الشرق الأوسط. عروض التوفير من هايبر ماركت لولو على المأكولات كمثرى ناشي صيني، واحد كيلو، سعر الكيلو(6.95)ريال سعودي.

ليمون كبير جنوب إفريقي، واحد كيلو، سعر الكيلو(5.45)ريال سعودي.

كيوي جولد يوناني،واحد كيلو، سعر الكيلو(3.95)ريال سعودي.

تفاح رويال جالا يوناني، واحد كيلو، سعر الكيلو (4.95)ريال سعودي.

أفوكادو كيني، واحد كيلو، سعر الكيلو (7.95)ريال سعودي.

خيار سعودي، واحد صندوق، سعر الصندوق(4.95)ريال سعودي.

خس روماني سعودي، واحد كيلو، سعر الكيلو (2.95)ريال سعودي.

بروكلي أسبانيا، واحد كيلو، سعر الكيلو (9.95)ريال سعودي.

فطر عماني، واحد علبة، سعر العلبة (5.95)ريال سعودي. عرض أسبوع التنزيل على التوت اللذيذ فى هايبر ماركت لولو توت أزرق جنوب إفريقي، وزن 125 جرام، سعر العبوة (6.50)ريال سعودي.

دريسكولز توت العليق، أمريكي، جنوب إفريقي، وزن 170 جرام ، سعر العبوة (14.50)ريال سعودي.

دريسكولز توت أسود، أمريكي، مكسيكي، وزن 170 جرام، سعر العبوة (14.50)ريال سعودي.

توت بري، أمريكي، وزن 340 جرام، سعر الطبق(18.50)ريال سعودي. مهرجان عروض الكوكيز من أسواق لولو ماركت كوكيز الفواكه، واحد كيلو، سعر الكيلو(26.90) ريال سعودي.

ماكرون جوز الهند، واحد كيلو، سعر الكيلو(28.90)ريال سعودي.

كوكيز الشيكولاتة، واحد كيلو، سعر الكيلو(27.50)ريال سعودي.

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