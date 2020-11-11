نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داود الجمعة البيضاء السعودية يوم التسوق في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داود الجمعة البيضاء السعودية يوم التسوق كيس بطاطس مقلية رفيعة وزن 2500 جم ب 11 ريال، عبوة شاي ليبتون 100 كيس ب 11 ريال، عبوة ماجي مرقة دجاج تتكون من 28 حبة ب 11 ريال، 5 كيلو سكر الأسرة ب 11 ريال، 5 كيلو ارز الشعلان ب 31.95 ريال، 6 حبات من كلينكس حرير ب 11 ريال، كيلو من التفاح الأخضر ب 5.95 ريال، كيلو مانجو ب 7.95 ريال، كيلو أفندي مصري ب 4.95 ريال، كيلو حبش ب 4.95 ريال، كيلو ليمون كبير ب 6.95 ريال، بطيخ طويل مدور الكيلو ب 1.95 ريال، كيلو فاصوليا خضراء ب 6.95 ريال، كيلو خس طويل ب 5.95 ريال، 500 جم ثوم مقشر ب 5.95 ريال، كيلو كوسة 3.50 ريال، كيلو بامية ب 14.95 ريال.

عروض بن داود الجمعة البيضاء السعودية يوم التسوق

تشيز كيك توت أزرق ونكهات متنوعة أخري ب 5.50 ريال، كيكة الفراولة ب 105 ريال، بدلا من 135 ريال، برازق الكيلو ب 35 ريال، كيكة الماريل ب 89 ريال، بدلا من 115 ريال، كيلو معمول بيتي ب 39 ريال، كيك انجليزي ب 12.95 ريال، خبز البطاطس الصغير ب 5.95 ريال، خبز البندق ب 5.50 ريال، غريبة كيلو ب 35 ريال، لوزين خبز البرغر بالبطاطس ب 4.95 ريال.

عروض بن داود السعودية الأجبان

كيلو من سنابل الخير ب 19.95 ريال، جبنة موالح مشكل زينة ب 13.95 ريال، رويال جبنة إيدام 37.95 ريال، بدلا من 60 ريال، جبنة فيتا اوروبي ب 9.95 ريال، بدلا من 14.95 ريال، كيلو طرشي مصري ب 4.95 ريال، بدلا من 10.95 ريال، زيتون اسباني كبير ب 14.95 ريال، قشطة شهد كيلو ب 11.95 ريال، بدلا من 25.95 ريال، كيلو مرتديلا دجاج ب 21.95 ريال، بدلا من 32.95 ريال.