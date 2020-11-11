عروض أسواق العثيم الأسبوعية خصومات مميزة عروض وتخفيضات تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم الأسبوعية عروض أسواق العثيم تم تأسيسها في عام 1956م هي مؤسسة تجارية تابعة لصالح العثيم وقامت على تجارة السلع الغذائية والدواجن واللحوم والخضروات والفواكه وقام ماركت العثيم بعمل العروض والسحوبات وكوبونات الخصم والجوائز السنوية التي يتهافت عليها الكثير من العملاء، عروض العثيم الأسبوعية من 8 نوفمبر حتى 18 نوفمبر 2020. عروض أسواق العثيم تخفيضات العثيم على عافية زيت دوار الشمس حجم 1.5 لتر فقط بسعر 24.95 بدلاً من 35.95 ريال سعودي.

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