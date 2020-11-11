عروض العثيم للشاشات والأجهزة المنزلية تخفيضات العثيم تصل ل 30% othaimmarkets.com

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عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية، فتقدم جميع العروض المتاحة على مختلف أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، من تشكيلة متنوعة من الشركات الرائدة في هذا المجال، بجميع فروع أسواق عبد الله العثيم في المملكة. عروض العثيم عروض العثيم هايبر ماركت على الأجهزة الإلكترونية: تخفيضات أسواق العثيم على شاشة سامسونج بلازما، شاشة 43 بوصة، 400 أي، سعر الجهاز(1499)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

شاشة نيهون ال اي دي، شاشة 30 بوصة، سعر الجهاز(749)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تابلت ايفو واي فاي، شاشة سبعة بوصة، سعر الجهاز(309)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تابلت ديل، ذاكرة داخلية 16 جيجا واي فاي، شاشة سبعة بوصة، سعر الجهاز(499)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

كاميرا سوني ديجيتال #10 تي أس، سعر الجهاز(299) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

فلاش ميموري، اب أيسر، سعة أربعة جيجابايت، سعر الجهاز(18.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هاردسك محمول، سيجيت، بسعة 500 جيجابايت، سعر الجهاز(225)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات العثيم على للأجهزة الكهربائية تنزيلات العثيم على خلاط كينود، مع عدد أثنين مطحنة، سعر الجهاز(175)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

غلاية ماء كينوود#210، سعر الجهاز(156.45)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مكواة بخار براون # 340، 1700 واط، سعر الجهاز(258.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

فرن اليكتا تويتر، سعة 43 لتر، #444، سعر الجهاز(399.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

صانع طعام كينوود 220× 220، سعر الجهاز(219)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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