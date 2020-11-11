نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات الشاشات اكسترا السعودية عروض التخفيضات الكبرى لمدة شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تخفيضات الشاشات اكسترا السعودية المذهلة في شهر التخفيضات الكبرى بجميع متاجر السعودية المميزة، ويقدم متجر اكسترا السعودية مجموعة مميزة من عروض الشاشات، تخفيضات الجوالات، تنزيلات على أسعار الإلكترونيات وأجهزة اللابتوب والأجهزة المنزلية بمختلف أنواعها ومواصفاتها، وتستمر عروض اكسترا السعودية المذهلة لمدة شهر كامل تحت شعار “شهر التخفيضات الكبرى”، حيث تقدم العديد من الشركات العالمية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية مهرجان حرق الأسعار لتشجيع العملاء على الشراء، وزيادة نسبة المبيعات، ويمكنكم تصفح كافة عروض تخفيضات الشاشات من اكسترا السعودية، والمعروضة في مجلة اكسترا للعروض والتخفيضات الكبرى فيما يلي.

تخفيضات الشاشات اكسترا السعودية أقوى العروض

تمتعوا بأقوى الخصومات والتخفيضات على أسعار الشاشات من متجر اكسترا السعودية، حيث يقدم المتجر أقوى عروض الجمعة البيضاء وتنزيلات على أسعار الشاشات التلفزيونية، والتي تصل حتى 80%، يمكنكم تصفح العروض في التالي، وتستمر العروض لمدة شهر منذ بداية 28 أكتوبر 2020 الماضي وحتى 28 نوفمبر 2020 الجاري، ويُعرف بشهر التخفيضات الكبرى.

تخفيضات الشاشات اكسترا السعودية سامسونج

شاشة سامسونج QHDR سمارت تي في 55 بوصة بسعر 4899 بدلًا من 8999 ريال سعودي، شاشة 55 بوصة QHDR بسعر 5249 بدلًا من 10499 ريال سعودي.

شاشة سامسونج QHDR سمارت تي في 65 بوصة بسعر 6499 بدلًا من 11999 ريال سعودي، شاشة 65 بوصة QHDR بسعر 7999 بدلًا من 14999 ريال سعودي.

شاشة سامسونج QHDR سمارت تي في 75 بوصة بسعر 9999 بدلًا من 17999 ريال سعودي.

تخفيضات الشاشات سوني SONY من اكسترا السعودية

شاشة SONY أندرويد 4K HDR، حجم 55 بوصة بسعر 2599 بدلًا من 4499 ريال سعودي.

شاشة SONY أندرويد 4K HDR، حجم 65 بوصة بسعر 3599 بدلًا من 6999 ريال سعودي.

شاشة SONY أندرويد 4K HDR، حجم 75 بوصة بسعر 5299 بدلًا من 9999 ريال سعودي.

تنزيلات الشاشات LG اكسترا السعودية

شاشة LG 4K HDR، حجم 55 بوصة بسعر 4999 بدلًا من 9999 ريال سعودي.

شاشة LG 4K HDR، حجم 65 بوصة بسعر 8199 بدلًا من 16399 ريال سعودي.

شاشة LG 4K HDR، حجم 77 بوصة بسعر 13499 بدلًا من 26999 ريال سعودي.

خصومات على الشاشات الأندرويد اكسترا السعودية

شاشة كلاس برو 4K HDR، حجم 86 بوصة أندرويد تي في بسعر 5499 بدلًا من 10999 ريال سعودي.

شاشة كلاس برو 4K HDR، حجم 70 بوصة أندرويد تي في بسعر 2599 بدلًا من 4999 ريال سعودي.

شاشة كلاس برو 4K HDR، حجم 75 بوصة أندرويد تي في بسعر 3299 بدلًا من 6599 ريال سعودي.

تابعونا لمعرفة المزيد من عروض شهر التخفيضات الكبرى وعروض الجمعة البيضاء في المملكة السعودية، والتي تتضمن عروض وتخفيضات الشاشات، والخصومات على أسعار أجهزة آبل آيفون والهواتف الذكية، والتنزيلات على أسعار الأجهزة الإلكترونية واللوحية، والتخفيضات على أسعار الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية في كبرى متاجر السعودية الإلكترونية، والتي تضمن لكم إمكانية الشحن حتى باب المنزل، والتي تعرض أغلب الصفقات مقابل شحن مجاني، مع إمكانية إسترجاع المنتجات في حالة عدم مطابقتها للمواصفات المعروضة.